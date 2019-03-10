Hakan puanı kaçırdı! Acun Ilıcalı isyan etti

Survivor Türkiye Yunanistan yirmi birinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda Vasilis Vasilikos ile karşı karşıya gelen Hakan, atışlara erken başlamasına rağmen sayıyı rakibine kaptırdı.

Acun Ilıcalı Hakan'ın kaçırdığı sayılara isyan etti...

Rüzgarın olması sebebiyle atışlarda sorun yaşayan Hakan'a Ilıcalı "gittikçe daha kötü atmaya başladı. Hakan bu kadar da kaçırılmaz ki; yarım saattir kaçırıyor gerçekten. 3 taneyi attı ondan sonra da yattı" diyerek tepki gösterdi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019'da 21. bölüm yayınlandı ve haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Türkiye takımı 10-5 skorla kazandı.

Un ve yağdan oluşan erzak oyunu da zorlu geçti. Türkiye takımından son sayıyı Yusuf aldı ve Türkiye, Yunanistan’ı 10’a 9 yendi. Böylece erzak ödül oyununda da kazanan taraf yine Türkiye oldu.



