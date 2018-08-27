MAGAZİN

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.08.2018 13:34 | Son Güncelleme

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunduğu 2. Sayfa programının haberine göre Hakan Sabancı gönlünü Aslı Enver'e kaptırdı. Sabancı yakın takipte

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Hakan Sabancı haziran ayında Bodrum'da Merve Boluğur ile görüntülenmişti. Ancak daha sonra Hakan Sabancı'nın rotası şaştı.

İddialara göre; Hakan Sabancı Merve Boluğur ile birlikteyken bir düğüne katıldı ve düğünden Yunan güzel Evelyn Kazantzoglou ile el ele çıkarken görüldü.

Manşetlere taşınan bu skandalın ardından Merve Boluğur ve Hakan Sabancı aşkı yarım kaldı. Ama tabii sosyetenin çapkını Hakan Sabancı'nın adı magazin kulislerinde yine bir aşkla anılıyor.

5b83c0c1ae298b08fa828820

HAKAN SABANCI ASLI ENVER'LE TANIŞMAK İSTİYOR

İddiaya göre Hakan Sabancı, Murat Boz'un büyük aşkı, son pişmanlığı Aslı Enver'e gönlünü kaptırdı. Hakan Sabancı Aslı Enver'e hayran ve bu hayranlığını da yakınlarından gizlemiyor. Sürekli bu konuyu dile getiriyor ve Aslı Enver'le yemek yemek, tanışmak istiyor. Henüz bu durumdan Aslı Enver'in haberi yok.

asli-enverin-eski-hali-saskina-cevirdi_1

MURAT BOZ YAKIN TAKİPTE

Öte yandan Murat Boz da ayrıldığı sevgilisi Aslı Enver'i yakından takip ediyor ve barışmak istiyor. Ancak Aslı Enver'in yakınlarından gelen bilgilere göre bu defter Aslı Enver için bir daha açılmamak üzere kapanmış.

Acun Ilıcalı Murat Boz ve Aslı Enver için şu yorumlarda bulunmuştu:

"Tekrar birlikte olurlarsa çok sevinirim. Aslı çok değerli biri, Murat’ı da kardeşim kadar severim. Tabii onların bileceği bir iş."

Bu arada Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldıkları zamandan beri birbirleri hakkında tek bir kötü söz söylemediler. İkisinin de hayatında kimse yok. (Posta)

PARTNERKim, kimseyi dinlemedi! Yok böyle bikini...Kim, kimseyi dinlemedi! Yok böyle bikini...
Sezen Aksu, Adile Naşit adını hatıra ormanı ile yaşatacak Sezen Aksu, Adile Naşit adını hatıra ormanı ile yaşatacak
Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı!Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asıl enver hakan sabancı Murat Boz

En Çok Okunan Haberler

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Beşiktaş - Antalyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddia edildi!

Beşiktaş - Antalyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddia edildi!

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Karadeniz'deki Rus ve İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşması görüntülendi

Karadeniz'deki Rus ve İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşması görüntülendi

Son dakika! Emmanuel Eboue'nin intihar ettiği iddiası doğru çıkmadı!

Son dakika! Emmanuel Eboue'nin intihar ettiği iddiası doğru çıkmadı!

Esenyurt'ta iki kadına sokak ortasında silahlı saldırı

Esenyurt'ta iki kadına sokak ortasında silahlı saldırı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
iyi ki haberi yok kızın!!! lan çarşaf çarşaf yazıyorsunuz ya daha ne olsun
Diğer Haberler
Didem Soydan'ın 8 yaş fotoğrafı

Didem Soydan'ın 8 yaş fotoğrafı

ABD'de Diriliş Ertuğrul temalı bayram organizasyonu

ABD'de Diriliş Ertuğrul temalı bayram organizasyonu

Sezen Aksu, Adile Naşit adını hatıra ormanı ile yaşatacak

Sezen Aksu, Adile Naşit adını hatıra ormanı ile yaşatacak

Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı!

Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı!

Çukur'un Elvis'i Saygın Soysal evlendi! Çukur oyuncuları coştu

Çukur'un Elvis'i Saygın Soysal evlendi! Çukur oyuncuları coştu

Ve Talat Bulut kadrodan çıkarıldı!

Ve Talat Bulut kadrodan çıkarıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.