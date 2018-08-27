Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Hakan Sabancı haziran ayında Bodrum'da Merve Boluğur ile görüntülenmişti. Ancak daha sonra Hakan Sabancı'nın rotası şaştı.

İddialara göre; Hakan Sabancı Merve Boluğur ile birlikteyken bir düğüne katıldı ve düğünden Yunan güzel Evelyn Kazantzoglou ile el ele çıkarken görüldü.

Manşetlere taşınan bu skandalın ardından Merve Boluğur ve Hakan Sabancı aşkı yarım kaldı. Ama tabii sosyetenin çapkını Hakan Sabancı'nın adı magazin kulislerinde yine bir aşkla anılıyor.

HAKAN SABANCI ASLI ENVER'LE TANIŞMAK İSTİYOR

İddiaya göre Hakan Sabancı, Murat Boz'un büyük aşkı, son pişmanlığı Aslı Enver'e gönlünü kaptırdı. Hakan Sabancı Aslı Enver'e hayran ve bu hayranlığını da yakınlarından gizlemiyor. Sürekli bu konuyu dile getiriyor ve Aslı Enver'le yemek yemek, tanışmak istiyor. Henüz bu durumdan Aslı Enver'in haberi yok.

MURAT BOZ YAKIN TAKİPTE

Öte yandan Murat Boz da ayrıldığı sevgilisi Aslı Enver'i yakından takip ediyor ve barışmak istiyor. Ancak Aslı Enver'in yakınlarından gelen bilgilere göre bu defter Aslı Enver için bir daha açılmamak üzere kapanmış.

Acun Ilıcalı Murat Boz ve Aslı Enver için şu yorumlarda bulunmuştu:

"Tekrar birlikte olurlarsa çok sevinirim. Aslı çok değerli biri, Murat’ı da kardeşim kadar severim. Tabii onların bileceği bir iş."

Bu arada Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldıkları zamandan beri birbirleri hakkında tek bir kötü söz söylemediler. İkisinin de hayatında kimse yok. (Posta)

