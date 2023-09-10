Hakan Sabancı'dan sevgilisi Hande Erçel ile aşk pozu geldi

Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile yeniden kamera karşısına geçen Hande Erçel, son olarak 31 milyon kişinin takip ettiği hesabından ev hallerini paylaşınca lüks eviyle gündem olmuştu.

Aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı adeta kural bozdu. Çapkınlıklarıyla tanınan Sabancı bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle pozunu paylaştı.

Şık halleriyle dikkat çeken çiftin aşk pozuna hayranlardan beğeni yağdı.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel yaz boyunca farklı ülkelere giderek paraya kıymış ve lüks tatillerini sık sık sosyal medyadan da paylaşmıştı.

