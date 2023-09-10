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Hakan Sabancı'dan sevgilisi Hande Erçel ile aşk pozu geldi

10.09.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerinin başlarında başrol oynadığı partneri Burak Deniz ile yeniden kamera karşısına geçen Hande Erçel'in Hakan Sabancı aşkı da dolu dizgin gidiyor. Hakan Sabancı kural bozdu ve aşk pozunu paylaştı.

Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile yeniden kamera karşısına geçen Hande Erçel, son olarak 31 milyon kişinin takip ettiği hesabından ev hallerini paylaşınca lüks eviyle gündem olmuştu.

Aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı adeta kural bozdu. Çapkınlıklarıyla tanınan Sabancı bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle pozunu paylaştı.

Ekran Alıntısı

Şık halleriyle dikkat çeken çiftin aşk pozuna hayranlardan beğeni yağdı.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel yaz boyunca farklı ülkelere giderek paraya kıymış ve lüks tatillerini sık sık sosyal medyadan da paylaşmıştı.

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