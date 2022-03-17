Hakan Sabancı ifşasıyla tanınmıştı! Aygün Aydın açıldıkça açıldı: Senin adına utandık

İş insanı Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Aygün Aydın, daha sonra yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Aydın, Instagram'da yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Aydın, derin göğüs dekolteli mayosuyla havuz başında verdiği İddialı pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Aydın'ın paylaşımı, görenleri şaşkına çevirirken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Aydın, derin göğüs dekolteli mayosuyla havuz başında verdiği iddialı pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı fazla iddialı bularak eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Senin adına utandık, iyice deli ettin kendini" yorumunda bulundu.



