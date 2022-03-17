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  4. Hakan Sabancı ifşasıyla tanınmıştı! Aygün Aydın açıldıkça açıldı: Senin adına utandık

Hakan Sabancı ifşasıyla tanınmıştı! Aygün Aydın açıldıkça açıldı: Senin adına utandık

17.03.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen ve ardından yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla çok konuşulan Aygün Aydın, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle yine adından söz ettirmeyi başardı. Derin göğüs dekolteli mayosu ile havuz başında birbirinden iddialı pozlar veren Aydın'ın paylaşımı, görenleri şaşkına çevirirken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

İş insanı Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Aygün Aydın, daha sonra yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Aydın, Instagram'da yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Aydın, derin göğüs dekolteli mayosuyla havuz başında verdiği İddialı pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Aydın'ın paylaşımı, görenleri şaşkına çevirirken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Aydın, derin göğüs dekolteli mayosuyla havuz başında verdiği iddialı pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Bir kısım sosyal medya kullanıcısı paylaşımı beğenirken bir kısmı fazla iddialı bularak eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Senin adına utandık, iyice deli ettin kendini" yorumunda bulundu.

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Aygün Aydın
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