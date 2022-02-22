Hakan Sabancı ifşasıyla tanınmıştı! Aygün Aydın'dan şoke eden Arzu Sabancı yorumu

Hakan Sabancı'yı ifşa edip daha sonra ünlü iş insanının her haberine dair paylaşım yaparak mahkemelik olan Aygün Aydın, bu defa Instagram hesabından kendisine gelen yoruma verdiği cevapla gündemde!

Aygün Aydın pantolonunun düğmelerini çözüp iç çamaşırını gösterirken çektiği pozunu sosyal medyadan paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

"Neden soyundun?" diyen takipçilerine oyuncu "Ev sıcak" yanıtını verirken, Arzu Sabancı hakkında gelen yorum dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğrafının altına gelen "Asla Arzu Sabancı'nın gelini olamayacaksın" yorumuna cevap veren Aygün, "Hayır canım düzelteyim. O benim kayınvalidem olamaz aerık. Tak başına otursun yalısında, sıkılmaya devam etsin.Ben olsam orada neşe, eğlence olurdu. Ben değil o kaybetti. Benden başkası da onun oğlunu dizginleyemez. Bir ömür kahrını çekmez." cevabını verdi.



