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  4. Hakan Sabancı ifşasıyla tanınmıştı! Aygün Aydın'dan şoke eden Arzu Sabancı yorumu

Hakan Sabancı ifşasıyla tanınmıştı! Aygün Aydın'dan şoke eden Arzu Sabancı yorumu

22.02.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı'yı ifşa etmesiyle adını gündeme yazdıran oyuncu Aygün Aydın yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak para kazanamazsa eskort olmak zorunda kalacağını itiraf eden Aygün Aydın, yaptığı seksi paylaşımın altına gelen yoruma verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

Hakan Sabancı ifşasıyla tanınmıştı! Aygün Aydın'dan şoke eden Arzu Sabancı yorumu

Hakan Sabancı'yı ifşa edip daha sonra ünlü iş insanının her haberine dair paylaşım yaparak mahkemelik olan Aygün Aydın, bu defa Instagram hesabından kendisine gelen yoruma verdiği cevapla gündemde!

Aygün Aydın pantolonunun düğmelerini açıp selfie çektiAygün Aydın pantolonunun düğmelerini açıp selfie çekti

Aygün Aydın pantolonunun düğmelerini çözüp iç çamaşırını gösterirken çektiği pozunu sosyal medyadan paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

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"Neden soyundun?" diyen takipçilerine oyuncu "Ev sıcak" yanıtını verirken, Arzu Sabancı hakkında gelen yorum dikkatlerden kaçmadı.

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Fotoğrafının altına gelen "Asla Arzu Sabancı'nın gelini olamayacaksın" yorumuna cevap veren Aygün, "Hayır canım düzelteyim. O benim kayınvalidem olamaz aerık. Tak başına otursun yalısında, sıkılmaya devam etsin.Ben olsam orada neşe, eğlence olurdu. Ben değil o kaybetti. Benden başkası da onun oğlunu dizginleyemez. Bir ömür kahrını çekmez." cevabını verdi.


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Aygün Aydın
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