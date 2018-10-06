Hakan Sabancı'nın askerlik öncesi saçını kestirdiği anlar olay oldu!

Sabancı'nın "O Şimdi Asker" notuyla paylaştığı video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı Sabancı'nın videosunu kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Şimdi gidip Hakan Sabancı'nın asker arkadaşı olmak vardı." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "21 gün askerlik yapıp bu kadar şov yapmak hiç hoş değil." yorumunu yaptı.

"KIZLARIN TRİBİNE GELEMİYORUM"

Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde "Kızların tribine gelemiyorum" tribine gelemiyorum açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Sabancı, "İlişkilerimde yalandan hiç hoşlanmam. Kızlarda bir trip atma eğilimi var. Buna hiç gelemiyorum. Konuşularak çözülemeyecek hiçbir konu yok bence. Güler yüzlü, samimi ve esprili kızlardan hoşlanırım." ifadelerini kullanmıştı.

