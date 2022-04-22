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Hakan Sabancı ve Şeyma Subaşı iddiaları sürüyor! "Dikkat et Şeyma hamile kalmasın"

22.04.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı'nın el ele görüldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde aşk iddialarını yalanlayan Subaşı'nın Sabancı ile adının yine anıldığını duyan Seren Serengil, Hakan Sabancı’yı uyardı.

Hakan Sabancı ve Şeyma Subaşı iddiaları sürüyor! "Dikkat et Şeyma hamile kalmasın"

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası yeniden gündeme geldi. Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı'nın el ele görüldüğü iddiası Söylemezsem Olmaz programında konuşuldu. Arto Şeyma Subaşı konuşmasında "Bence Şeyma yapıştı iyi bir alternatif yoksa" dedi.

Seren Serengil ise Hakan Sabancı’yı uyardı. Seren Serengil konuşmasında "Aygün hamile kaldığını iddia etti, Şeyma'nın yöntemi de bu. Daha önce ne yaptı imkansız bir şeyi hamile kalarak başardı. Çok dikkat et Şeyma Subaşı, hamile kalmasın… Biz uyaralım da..." dedi.

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Bircan Bali ise "Doğum kontrol yöntemlerinden haberleri vardır diye düşünüyorum Hakan kontrollü olur" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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