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Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! "5 vakit müslüman gibi namaz kıl" yorumuna yanıt

11.04.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı üstsüz pozunu paylaşıp ilginç bir not yazdı. Notundaki "Bazen cevap bulamazsın ama Allah bilir" yorumuna binlerce yanıt geldi. Bir takipçi "5 vakit müslüman gibi namaz kıl" deyince Şeyma Subaşı bu yoruma sessiz kalmadı.

Şeyma Subaşı'dan üstsüz poza ilginç not! "5 vakit müslüman gibi namaz kıl" yorumuna yanıt

Şeyma Subaşı'nın Ramazan ayında üstsüz poz paylaşması takipçilerini rahatsız etti. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı paylaşımına bir de ilginç bir not düşünce olay oldu. Subaşı paylaşımının altına şunları yazdı:

"Eğer ölümün her an gelebileceğine inanıyorsan, kendine ve her şeye (herkese-hayvanlara-ağaçlara) merhametle ve şefkatle yaklaşırsın ve onları içinde hissetmeye başlarsın. Her anın değerli olduğunu görmeye başlarsın. Onları anlamaya başlarsın. Bazen cevap bulamazsın ama Allah bilir. Bu hayatta başımıza ne gelirse gelsin, her şeyin bir nedeni olduğuna inanmaya çalışın ve bunu kabul etmeye başladığımızda hayat daha kolay, daha yumuşak, daha tatlı, daha rahat, daha parlak, daha anlamlı, daha neşeli ve daha fazla."

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NAMAZ YANITI

Şeyma Subaşı'nın bu yorumuna binlerce "Üstsüz pozla ne alaka?" yorumları yağdı. Bir takipçisi ise kendini tutamayarak "Allah'a şükretmek için ne yapabilirsin? Günde 5 vakit müslüman gibi namaz kıl ve içme. Uyuşturucu yok alkol yok" yazdı.

AÜTAKAK

Şeyma Subaşı bu yoruma sessiz kalmadı. Subaşı yanıt vererek "Bunu yıllarca yaptım, nasıl hissettirdiğini biliyorum" dedi.

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Şeyma Subaşı
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