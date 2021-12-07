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  4. Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk! Güz Gülleri şarkısını seslendirdi

Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk! Güz Gülleri şarkısını seslendirdi

07.12.2021 02:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Taşıyan geçtiğimiz aylarda karaciğer ve böbrek nakli ameliyatları olmuştu. Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakan Taşıyan, ameliyatlarının ardından sağlığına kavuştu. 48 yaşındaki şarkıcı uzun süre sonra ortaya çıktı ve 'Güz Gülleri' isimli şarkıyı seslendirdi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Hakan Taşıyan'a geçtiğimiz günlerde karaciğer ve böbrek nakli yapılmıştı. Taşıyan 7 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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Uzun süren tedavi sonrasında sağlığına kavuşan Taşıyan'dan hayranlarını sevindiren görüntüler geldi. Bir mekanda unutulmaz eseri 'Güz Gülleri' şarkısını seslendiren Taşıyan, hem moral buldu hem de moral verdi. O anları ise ünlü şarkıcının arkadaş Ufuk Özel sosyal medyadan paylaştı.

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"BANA UMUT IŞIĞI OLDULAR"

Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, organ naklinin kendisine umut ışı olduğunu ve yeniden hayata döndüğünü belirterek, "Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım. Gönülden sevindirelim. İnsanları tekrar hayata bağlayalım" şeklinde konuşmuştu.
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Hakan Taşıyan, "Canı gönülden gönüllü olan bütün insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha aydın olalım. Çok hassas bir konudur. Allah bizleri sevdiklerimizden ayırmasın. Gönül birlikteliği veren dualarını esirgemeyen tüm insanlardan Allah razı olsun. Hayat çok güzel, nefes almak çok güzel, sevmek çok güzel. Bunu birbirimizden esirgemeyelim. Gerçekten Allah'ın huzurunda çok büyük sevap. Tüm merhem bekleyen hastalarımıza merhem olalım. Buna ihtiyacımız var" açıklamasını yapmıştı.


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