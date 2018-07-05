MAGAZİN

Hakan Taşıyan'dan çocuk istismarlarına sert tepki

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2018 20:51 | Son Güncelleme

Arabesk sanatçısı Hakan Taşıyan son dönemlerde yaşanan çocuk tacizi ve ölümlerine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Hakan Taşıyan'dan çocuk istismarlarına sert tepki

Son günlerde tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran çocuk istismarı ve ölümleri üzerine ünlü isimler harekete geçmiş, sosyal medya üzerinden tepkilerini sert bir şekilde ortaya koymutu.

Bu isimlere sanatçı Hakan Taşıyan da eklendi. Hakan Taşıyan, Twitter hesabından olaya tepkisini "Yanlış anlaşılıyoruz artık" diye dile getirdi.

"BİZİM ZAMANIMIZDA ÇOCUKLARIN BAŞINI OKŞAR, GÖZ KIRPARDIK"
Hakan Taşıyan, "Bizim zamanımızda otobüse binerdik. çocuk görünce göz falan kırpardık başını okşardık çocukların. güldürürdük şimdi annesi babası yanlış anlamasın diye kafamızı çeviriyoruz çok şey çaldınız insanlıktan.." diyerek sosyal medya aracılığı ile tepkisini dile getirdi.

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