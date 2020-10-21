Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması! O isim Sağlık Bakanlığı ile görüştü

Türk müziğinin efsane isimlerinin başında gelen Hakan Taşıyan'ın organ nakli beklediği ortaya çıktı. Sanatçının son görüntüsü ise sevenlerini korkuttu. Hakan Taşıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da selam ederek yardım istedi.

Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Hakan Taşıyan'ın yanından ayrılmayan arkadaşı son dakika açıklamaları yaptı. Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Taşıyan'ın arkadaşı yaptığı açıklamada "Haberlerden sonra bize ulaşmak için insanlar çaba sarf etti. Sağlık Bakanlığı'ndan bir telefon geldi. Beklemedeyiz devamı nasıl olacak bekliyoruz. İletişim kurdular" dedi.

ORHAN GENCEBAY'IN EŞİ DEVREYE GİRDİ

Erol Köse olayın hızlanması için Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'nin devreye girdiğini ve sağlık bakanlığı yetkilileriyle iletişime geçtiğini söyledi.

Sevim Emre yayına bağlanıp Sağlık Bakanı'nın baş yardımcısını aradığını ve yardım istediğini söyledi. Emre yetkililerin Hakan Taşıyan'ı hastaneye alacaklarını söyledi.

Hakan Yılmaz açıklamasının devamında "Hakan diyabet hastasıydı. Süreç aslında öyle başladı. İnsanlar farklı yorumlar yapmışlar. Ancak şeker hastası olduğu için bu hastalık başladı" dedi.