MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması! O isim Sağlık Bakanlığı ile görüştü

Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması! O isim Sağlık Bakanlığı ile görüştü

21.10.2020 10:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması! O isim Sağlık Bakanlığı ile görüştü

Arabesk müziğinin duayeni Hakan Taşıyan çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğinde... Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini üzerken sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması da geldi.

Türk müziğinin efsane isimlerinin başında gelen Hakan Taşıyan'ın organ nakli beklediği ortaya çıktı. Sanatçının son görüntüsü ise sevenlerini korkuttu. Hakan Taşıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da selam ederek yardım istedi.

Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Hakan Taşıyan'ın yanından ayrılmayan arkadaşı son dakika açıklamaları yaptı. Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Taşıyan'ın arkadaşı yaptığı açıklamada "Haberlerden sonra bize ulaşmak için insanlar çaba sarf etti. Sağlık Bakanlığı'ndan bir telefon geldi. Beklemedeyiz devamı nasıl olacak bekliyoruz. İletişim kurdular" dedi.

Hakan Taşıyan'dan üzen haber! Son hali şoke ettiHakan Taşıyan'dan üzen haber! Son hali şoke etti

ORHAN GENCEBAY'IN EŞİ DEVREYE GİRDİ

Erol Köse olayın hızlanması için Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'nin devreye girdiğini ve sağlık bakanlığı yetkilileriyle iletişime geçtiğini söyledi.

Sevim Emre yayına bağlanıp Sağlık Bakanı'nın baş yardımcısını aradığını ve yardım istediğini söyledi. Emre yetkililerin Hakan Taşıyan'ı hastaneye alacaklarını söyledi.

Hakan Yılmaz açıklamasının devamında "Hakan diyabet hastasıydı. Süreç aslında öyle başladı. İnsanlar farklı yorumlar yapmışlar. Ancak şeker hastası olduğu için bu hastalık başladı" dedi.

Hayranları üzgün... Hakan Taşıyan'ın hastalığı nedir? Hakan Taşıyan kimdir, nereli? İşte Hakan Taşıyan'ın hayatı!Hayranları üzgün... Hakan Taşıyan'ın hastalığı nedir? Hakan Taşıyan kimdir, nereli? İşte Hakan Taşıyan'ın hayatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu ne kardeşim, binlerce masum çocuk, vatandaş organ beklerken, kafayı çekip çekip, alkolden vucudu iflas etmiş adam öncelik bekliyor işe bak.
ic ic sonra kendini bitir sonra yardim bekle yazik
memlekete ne hale geldi adamın olmassa birileri devreye girmesse durumun vahim

En Çok Okunan Haberler

Macron ve Putin arasında kritik görüşme

Macron ve Putin arasında kritik görüşme

Türkiye'den 2 yeni NAVTEX hamlesi

Türkiye'den 2 yeni NAVTEX hamlesi

Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Naci Görür açıkladı! İşte İstanbul'da en riskli deprem yerleri!

Naci Görür açıkladı! İşte İstanbul'da en riskli deprem yerleri!

Hindistan'da koronavirüs yoğun bakımında tepki çeken görüntüler

Hindistan'da koronavirüs yoğun bakımında tepki çeken görüntüler

Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!

Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Demet Özdemir İtalya'yı salladı

Demet Özdemir İtalya'yı salladı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Eski nişanlısına bakışı olay oldu! Sinan bu yüzden mi ayrıldı?

Eski nişanlısına bakışı olay oldu! Sinan bu yüzden mi ayrıldı?

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Diğer Haberler

Cem Yılmaz Sağlık Bakanı'na seslendi! 'Tüm ülkede...'

Bakın Sağlık Bakanlığı'na ne önerdi

61 yaşında baba oldu... Burhan Öçal kimdir, nereli? İşte Burhan Öçal'ın hayatı!

Gündeme bomba gibi düştü! 61 yaşında baba oldu

Oyuncu Ese Uslu’nun zor günü! ‘Hep yanımdasın’

Acı günü! ‘Hep yanımdasın’

Merve Boluğur maskesiz dolaştı! Garip tavırları dikkat çekti

Ters bakış! Şoke eden görüntü

Bella Thorne ile Francesca Farago TikTok’ta öyle bir video paylaştı ki ortalık alev aldı

Yok artık dedirten video! Erotik bulundu

Sevda Türküsev ve Deniz Akkaya canlı yayında birbirine girdi! 'Yatağa gireceğim adama...'

Canlı yayında kavga çıktı! 'Siz evlenmeden önce cinsel hayatı savunuyorsunuz'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.