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Hakan Ural "Akılalmaz bir rakam" demişti... Metin Akpınar ikiz kızlarına aylık ödediği parayla şoke etti!

19.10.2023 07:57 | Son Güncelleme:
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Metin Akpınar'ın yıllara sonra ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Metin Akpınar'ın ikiz kızlarına ne kadar harçlık gönderdiği gündem oldu.

Hakan Ural "Akılalmaz bir rakam" demişti... Metin Akpınar ikiz kızlarına aylık ödediği parayla şoke etti!

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu adından ikizleri olduğu 35 yıl sonra ortaya çıktı. Kızları olduğunu 14 yıldır bilen Metin Akpınar gündemden düşmüyor.

Hakan Ural'ın programına katılan Duygu Nebioğlu açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

"İNANAMADIM" DEMİŞTİ

Hakan Ural yayında "Ben maddi manevi destek açıklamasını okuyunca, kirasını veriyordur, altına bir araba çekmiştir, aylık 20-30 bin TL harçlık veriyordur sanırım. İzin almadan söylemiyorum ama ben reklam arasında duyduğum rakama şoka girdim. Akılalmaz bir rakam inanamadım" dedi.

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Bu açıklamadan kısa süre sonra Metin Akpınar'ın kızlarına ödediği aylık para ortaya çıktı. HaberTürk'ün haberine göre; usta oyuncu kızlarına ayda 10'ar bin lira harçlık gönderiyormuş...

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Metin Akpınar Pınar

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