Hakan Ural'dan manidar 'arkadaş' mesajı: "Aman bol sağlama yapın, yoksa..."

Hakan Ural, 'Neler Oluyor Hayatta?' programında yaptığı yorumlar kadar sosyal medya hesabında yayımladığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Yaptığı açıklamalar nedeniyle zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Hakan Ural, yaşananların ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla kendini ifade etti.

Hakan Ural yaptığı açıklamalar nedeniyle birçok kez gündem oldu.

Ünlü isim bu kez de sosyal medya hesabında yaptığı imalı paylaşım ile gündeme geldi.

HAKAN URAL'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Hakan Ural paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaş seçmek önemli, aman bol sağlama yapın. Gördüğünüz zararı çok zor telafi edersiniz, üstüne güvensiz yapar sizi..."

Hakan Ural'ın hangi olay üzerine, kimi kastederek böyle bir paylaşımda bulunduğu merak konusu oldu.

