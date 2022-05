Hakan Ural, 27 Mayıs 2022 Cuma günü canlı olarak ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programında Z kuşağının oy kullanmaması gerektiğini söyledi. Ünlü isim bu sözleri nedeniyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Peki Hakan Ural kimdir? Z kuşağı ile ilgili konuşan Hakan Ural askerlik yaptı mı, eşi kim? Ünlü ismin hayatı ve biyografisi haberimizde...

HAKAN URAL KİMDİR?

Hakan Ural, 1967 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Müzisyen Selçuk Ural’ın oğlu olan Hakan Ural, babası tarafından 17 yaşında kabul gördü ve babasının velayetine geçti. İlk evliliğini Sibel Can ile yapan Ural, 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı ve sonrasında ise film teklifleri aldı. Film kariyerinde Banu Alkan, Serpil Çakmaklı, Harika Avcı ve Oya Aydoğan gibi ünlü isimlerle başrol oynamıştır. Çocukluk yıllarında fakirlik çeken Ural, Sibel Can ile evliliğinde emlakçılık işiyle uğraştı. Uzun süre dizi ve filmlerde rol aldıktan sonra sunuculuk yapmaya başladı. Kariyerinde pek çok filmde rol alan Ural, Aramızda Kalmasın, Gel Konuşalım, Survivor Panaroma ve Neler Oluyor Hayatta programlarında sunuculuk yapmıştır. 2005 yılında Ezgi Can ile dünya evine girmiştir. Ural’ın Engincan, Melisa ve Gisella adında çocukları var.

Z KUŞAĞI İLE İLGİLİ KONUŞAN HAKAN URAL ASKERLİK YAPTI MI?

1999 yılında sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanarak cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edildikten sonra askere alınmıştı. Acemi eğitimini Hatay'da yapan Hakan Ural, kalan aylarını da Van'da asker olarak geçirmişti.

HAKAN URAL'IN EŞİ KİM?

Hakan Ural, Ezgi Can Ural ile evlidir. Çift, 2005 yılında dünyaevine girmiştir. Hakan Ural ile Ezgi Can Ural'ın Gisella Ural adında bir kızları vardır.