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Hakim dizisinin Cevdet'i Uğur Yücel kimdir? Uğur Yücel kaç yaşında ve nereli?

04.04.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uğur Yücel, ilk bölümü 4 Nisan 2022 akşamında yayınlanan Hakim dizisinde 'Cevdet' rolüne hayat veriyor. Uğur Yücel'in kim olduğu merak konusu oldu. Yücel Kırmızı Oda dizisinde Vahit Karahanoğlu karakterine hayat vermişti. Peki Hakim dizisinin Cevdet'i Uğur Yücel kimdir? Uğur Yücel kaç yaşında ve nereli?

Hakim dizisinin Cevdet'i Uğur Yücel kimdir? Uğur Yücel kaç yaşında ve nereli?

Hakim dizisinde Cevdet rolü ile kamera karşısına geçen Uğur Yücel İstanbul doğumludur. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamladı. Kamera önünün yanı sıra tiyatro sahnesinde de yer aldı. İşte Uğur Yücel hakkında detaylar...

Hakim dizisinin Cevdet'i Uğur Yücel kimdir? Uğur Yücel kaç yaşında ve nereli?

UĞUR YÜCEL KİMDİR?

1957 İstanbul doğumlu Uğur Yücel 64 yaşındadır. Aslen Vanlı olan oyuncu kariyerine, 1977'de tek kişilik bir gösteriyle başladı. 1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü’nde çeşitli oyunlarda rol aldı. Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey (1987) adlı filmlerdeki rol aldı.

Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde oynayan Uğur Yüceli bunlardan Karanlıkta Koşanlar'ın tamamını ve Alacakaranlık'ın bazı bölümlerini (Alican Yücel takma adıyla) yönetti. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak kaleme aldı. Aynı zamanda Yücel, Alacakaranlık'ın yazımına da katkıda bulundu.

‘Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ve Antalya Film Festivali’nde ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödüllerini alan Uğur Yücel, ilk sekiz bölümünü çektiği İkinci Bahar adlı TV dizisi ile İletişim Fakültesi En İyi Tv Yönetmeni Ödülünü aldı. Gemide ve Laleli’de Bir Azize filmlerinin müziklerini üstlendi. Yazı Tura filmini yönetti ve bu film ile Antalya Film Festivali En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ödülleri dâhil 11 ödüle layık görüldü. Derya Alabora ile evli olan Uğur Yücel'in bir çocuğu bulunuyor.

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Uğur Yücel
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