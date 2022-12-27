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Hakimlik Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik Savcılık sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

27.12.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı Hakimlik Savcılık sınavının sonuçları araştırılıyor. Hakimlik Savcılık sınavının sonuçları, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) üzerinden sorgulanacak. Peki Hakimlik Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik Savcılık sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Hakimlik Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik Savcılık sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Hakimlik Savcılık sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kaldı. Gözler 2022-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat) ile 2022-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının sonuçlarına çevrildi. Peki Hakimlik Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik Savcılık sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

HAKİMLİK SAVCILIK SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları bugün açıklanacak.

Hakimlik Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik Savcılık sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sonuçlar her sınav için ayrı ayrı açıklanacak.

Hakimlik Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik Savcılık sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilecek.

Hakimlik Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik Savcılık sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM'nin internet sitesine T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yapılacak.

Hakimlik Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik Savcılık sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

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