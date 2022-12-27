Hakimlik Savcılık sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kaldı. Gözler 2022-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat) ile 2022-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının sonuçlarına çevrildi. Peki Hakimlik Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik Savcılık sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

HAKİMLİK SAVCILIK SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları bugün açıklanacak.

Sonuçlar her sınav için ayrı ayrı açıklanacak.

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilecek.

ÖSYM'nin internet sitesine T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yapılacak.





