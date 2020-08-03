Hakkari'deki korkunç kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Ayrıca kazada yaralanan kişinin, minibüsün sürücüsü Mustafa Nasıroğlu olduğu da öğrenildi. Nasıroğlu'nun Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giderken, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2'si memur, 1'i ücretli öğretmen, 1'i İŞKUR personeli ve 2'si sivil toplam 6 kişinin kimliği tespit edildi. Yaşamını yitirenlerin Semra Varol, Çimen Özçük, Meryem Renda, Aysun Er, Evin Yazgan ve Savaş Bayram olduğu belirlendi.

Kaza ihbarı üzerine 3 bin 200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle alınan yaralı, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı. Bölgeye ise çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden, içinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs, freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre, 4'ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

HAKKARİ VALİSİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesi Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kaza ile ilgili açıklama yaptı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde yaralıyı ziyaret eden Vali Akbıyık, büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Vali Akbıyık, "Bugün sabah 09.45 cıvarında üzücü bir haberle sarsıldık. Yüksekova ilçesindeki Cilo sat göllerine pikniğe giden vatandaşlarımızın kaza yapmasıyla 6 vatandaşımızın vefat haberini öğrendik. Kaza yapanların 2 tanesi memur, 1'i ücretli oğretmen 1'i İŞKUR persolenimiz, 2'si sivil vatandaşımızdır. 1 sivil vatandaşımız da yaralıdır. Milli Eğitim camiamızın milletimizin başı sağ olsun" dedi.

BAKAN SELÇUK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 6 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Hakkari Yüksekova'da meydana gelen trafik kazası haberi bu bayram gününde hepimizi derinden üzdü. Kazada yaşamını yitiren öğretmenimiz, memurlarımız ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı memurumuza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

DHA

