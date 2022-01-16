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Hakkari'de eğitime kar engeli

16.01.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de eğitime kar engeli

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi eğitime ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, kentte etkili olan yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Valilik kararıyla il merkezi ve ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi eğitim, öğretime ara verildiği belirtildi.

Bilgilendirmede, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

- Vali Akbıyık, çocuklarla kar topu oynadı

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çarşı merkezini ziyaret ederek kurslardan çıkan öğrencilerle sohbet etti, onlara başarı temennisinde bulundu.

Akbıyık, daha sonda karşılaştığı çocuklarla kar topu oynadı.

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