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    4. Sokak ortasında genç kızı taciz eden adama polis anında müdahale etti! Yakasından tutup uzaklaştırdı

    Sokak ortasında genç kızı taciz eden adama polis anında müdahale etti! Yakasından tutup uzaklaştırdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.06.2024 07:46
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    Hollanda'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bir kadın cep telefonuyla video çektiği sırada yanına tanımadığı bir adam yaklaştı. Sokak ortasındaki taciz anlarına o sırada devriye gezen atlı polis ekipleri müdahale etti. Polisin adamın ensesinden tutarak uzaklaştırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

    Sokak ortasında genç kızı taciz eden adama polis anında müdahale etti! Yakasından tutup uzaklaştırdı

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde sokak ortasında bir kadının rahatsız eden adam o sırada devriye gezen polisler saniyesinde müdahale etti.

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    Hollanda'da kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde atlı polisler adamı ensesinden yakaladı ve sürükleyerek uzaklaştırdı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Tam yerinde müdahale" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İçimin yağları eridi" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Hollanda taciz
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