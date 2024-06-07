Sokak ortasında genç kızı taciz eden adama polis anında müdahale etti! Yakasından tutup uzaklaştırdı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde sokak ortasında bir kadının rahatsız eden adam o sırada devriye gezen polisler saniyesinde müdahale etti.

Hollanda'da kaydedilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde atlı polisler adamı ensesinden yakaladı ve sürükleyerek uzaklaştırdı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Tam yerinde müdahale" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İçimin yağları eridi" yorumunu yaptı.







