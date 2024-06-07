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    4. Ölmeden aylar önce bu görüntüleri çekmişti! Doğum gününde kendi köpeğinin saldırısına uğradı... "Çok mutluyuz" diyerek paylaşmıştı

    Ölmeden aylar önce bu görüntüleri çekmişti! Doğum gününde kendi köpeğinin saldırısına uğradı... "Çok mutluyuz" diyerek paylaşmıştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.06.2024 08:17
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    İrlanda'nın County Limerick şehrinin Fedamore bölgesindeki bir mülkte dört köpeğiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki Nicole Morey, XL Bully cinsi köpeğinin saldırısında hayatını kaybetti. Doğum gününde kendi köpeğinin saldırısına uğrayan kadın "oğlum" diyerek sevdiği köpeğiyle ölümünden aylar önce çektiği TikTok videosu gündem oldu.

    Ölmeden aylar önce bu görüntüleri çekmişti! Doğum gününde kendi köpeğinin saldırısına uğradı... "Çok mutluyuz" diyerek paylaşmıştı

    MYNET|DIŞ HABERLER İrlanda'da yaşayan 23 yaşındaki Nicole Morey isimli bir kadın 4 köpeğiyle birlikte doğum gününü kutladığı sırada XL Bully cinsi köpeğinin saldırısıyla hayatını kaybetti. 23 yaşındaki kadının vefatının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda gündeme geldi.

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    Sosyal medya hesabından ölümünden aylar öncesinde evinin mutfağında Morey ve XL Bully cinsi köpeğinin dans ederek gülüştüğü anları gösteren bir TikTok videosu ortaya çıktı. Görüntüleri genç kadın, "Çok mutluyuz" notuyla paylaşmıştı.

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    Morey'in bir aile üyesi korkunç olayı ise, "Doğum gününü kutlamak için dışarı çıkmıştı ve eve girmek için kapıyı açtı. Koridorda köpek üzerine atladı ve bir anda ona saldırmaya başladı" diyerek anlattı.

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