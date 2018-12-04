MAGAZİN

Hakkında soruşturma başlatılan Enes Batur'a ikinci darbe!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.12.2018 09:22 | Son Güncelleme

Yapımcı firma, hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından soruşturma başlatılan YouTuber Enes Batur'un ikinci filminin çekimlerini iptal etti.

Hakkında soruşturma başlatılan Enes Batur'a ikinci darbe!

Youtuber Enes Batur, 20 Ekim günü kanalında yayınladığı videoda defalarca küfür ettiği amcasını aşağıladı. Daha sonra gelen tepkiler üzerine açıklama yaparak özür dilemişti. Ancak Batur'un videosu için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet yağdı. Hakkında bir çok suçtan soruşturma başlatılan Enes Batur'un ikinci filminin çekimleri de iptal edildi.

FİLMİNİN ÇEKİMLERİ İPTAL EDİLDİ

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, söz konusu soruşturma nedeniyle yapımcı firma 'Enes Batur ile Hayal mi Gerçek mi'nin ikincisinin çekilmesini gündemlerinden çıkararak çekim hazırlıklarını durdurup projeyi iptal etti.

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İLK FİLMDEN 17 MİLYON HASILAT YAPMIŞTI

19 Ocak'ta gösterime giren 'Enes Batur ile Hayal mi Gerçek mi', 12 haftada 1 milyon 483 bin 848 kişi tarafından izlenmişti. Filmin hasılatı ise 17 milyon 463 bin 423 TL olarak gerçekleşmişti.

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HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Enes Batur hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından soruşturma başlattı.

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enes batur youtube soruşturma

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu gerizekalının çevirdiği filme gidipte 17 milyon TL kazandıran beyinsizler mümkünse oksijen tüketmesin.
ne alaka ya? hiç sevmem ama bi dertleri bu mu oldu insanların? herif video çekiyor izleyen izler izlemeyen izlemez. anne babalar cocuklarının izlemesini engellesin cocuk napsın
Bunların kazandığı vergisiz servetlerin neden vergisi ve haksız kazançları için cezaları alınmıyor? bu adamlar google-youtube reklamlarından yılda milyonlar kazanıyorlar
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