Hâlâ nasıl yazılır? Hâlâ şapkalı mı şapkasız mı yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk dilindeki şapkalı harfler, sözcüklerin anlamını, telaffuzunu ve kullanımını değiştirebilen önemli bir dil bilgisi unsuru olarak karşımıza çıkar. Şapkalı harfler ya da asıl ismiyle düzeltme işareti kullanılan harfler, doğru kullanıldıklarında sözcüklerin anlamını netleştirebilir ve anlatımı daha güçlü hale getirebilirler. Ancak şapkalı harflerin doğru kullanımı zaman zaman zorlu olabilir ve yanlış kullanımlar anlam karmaşasına sebep olabilir. Bu nedenle, şapkalı harflerin kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak ve doğru kullanımı sağlamak Türkçe dilinin doğru ve etkili bir şekilde kullanımı için önemlidir.

Hâlâ nasıl yazılır?

"Şapkalı a" harfi olarak bilinen "â" harfi, Türkçe dilindeki önemli bir yazım kurallarından biridir. Bu harf, kelimenin vurgusunu değiştirmekte ve anlamını belirginleştirmektedir.Hâlâ yazımı da "â" harfi içeren sözcüklerden biridir. Türk Dil Kurumunun resmî dil bilgisi kurallarına göre "hala" kelimesi "şimdiye kadar" anlamında kullanıldığında şapkalı a harfi ile yazılır. Hâlâ doğru yazılışı kelimenin vurgusunu ve anlamını netleştirerek Türkçe dilinin doğru ve etkili kullanımına katkı sağlar. Doğru yazımın önemli olduğu her dilde olduğu gibi, Türk dilinde de doğru yazımın önemi büyüktür. Bu nedenle, "hala" kelimesinin doğru yazımı "â" harfi ile yapılarak, dilimizi doğru ve etkili bir şekilde kullanmak gerekmektedir.

Hâlâ şapkalı mı?

Hâlâ TDK (Türk Dil Kurumu) tarafından yapılan son güncellemeyle Türk alfabesi harfleri arasında yer alan "a" harfi için artık şapka kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Bu değişiklik, 10 Temmuz 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu'nda duyurulmuştur. Bu değişiklik, Türkçe'nin doğru yazımı ve okunuşu için oldukça önemlidir. “Hala mı hâlâ mı” sorusunu çözerek şapkalı "â" harfi, kelimenin doğru okunmasına ve anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bu yazım kuralı Türkçe'nin standartlaştırılması açısından da önemlidir.

Hâlâ doğru yazılışı ile örnek cümleler

Şapkalı harf içeren cümlelerin yazımı sırasında hata yapılabilir. Bu hatalar sözcüğün anlamını değiştireceği için cümlenin de bütün anlamını değiştirebilir. Hâlâ kelimesinin doğru yazımına dair örnek cümleler şu şekilde verilebilir: