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Haldun Boysan Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 13:00 | Son Güncelleme

Dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Haldun Boysan, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Haldun Boysan Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı

Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi’nde ‘Tombalacı’ lakabıyla diziye damga vuran 62 yaşındaki ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

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CENAZE ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

‘Maria ile Mustafa’ adlı dizinin çekimleri için Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, 2 gün önce kaldığı otel odasında hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri Boysan’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Ünlü oyuncunun cenazesi, Ürgüp Belediyesi morgunda yapılan işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere Ankara’ya gönderildi.
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YAKINLARI VE SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü oyuncunun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze namazına yeni yayınlanacak olan “Maria ile Mustafa” dizisinden rol arkadaşları Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'in yanısıra, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği ve Haldun Boysan'ın yakınları katıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah rahmet eylesin. Ama kolunu kıçını açıp başını kapatmak ta teni trend olmaya başladı iki gün önce demet avgar mıdır nedir bugün de bu yuh diyorum başka birşey demiyorum
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