Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı!

Türk sinema ve tiyatrosunun efsane ismi Haldun Dormen geçtiğimiz gün akşam saatlerinde hastaneye yatırıldı.

Yer aldığı filmler ve oynadığı tiyatro temsilleri ile kolay kolay ulaşılamayacak bir rekoru elinde bulunduran 91 yaşındaki Haldun Dormen'in hastaneye kaldırılması hayranlarını meraklandırdı.

Bağlı bulunduğu ajansın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uyluk kemiği kırığı sebebiyle hastaneye yatırıldığı ve durumunun iyi olduğu açıklanan Dormen’in bu kırığı nasıl yaptığı ise belirtilmedi.

