Haldun Dormen kimdir, kaç yaşında? Doğum günü dansı olay oldu! Haldun Dormen aslen nereli ve evli mi?

Usta oyuncu Haldun Dormen'in doğum günüde öğrencilerinin sürpriz tepki sosyal medyada gündem oldu. Dormen, 94. yaş gününde pekçok gence taş çıkartacak bir performansla dans edip gönlünce eğlendi. Usta tiyatrocu yapmış olduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

94 yaşında olan Haldun Dormen, 1928 yılında dünyaya gözlerini açmıştır. Haldun Dormen’in dedesi Ömer Efendi aslen Manavgatlı olup Kıbrıs'a yerleşmiş olan ailesinin çocuğu olarak Kıbrıs'ta doğmuştur. Babaannesi ise Lübnanlıdır. Babası Sait Ömer Bey Kıbrıs'ta doğup büyüyüp, eğitimini İngiltere'de tamamladıktan sonra Mersin'e yerleşmiştir.

Kıbrıs'lı aydın bir işadamı olan Sait Ömer Bey ile İstanbul’lu bir paşa kızı olan Hatice Nimet Rüştü Hanım’ın çocukları olarak, 5 Nisan 1928 tarihinde Mersin’de dünyaya gelen Haldun Dormen, henüz bir yaşına basmadan ailesiyle Şişli, İstanbul’a taşınmıştır. Şişli 19 Mayıs İlkokuluna gitmiştir. Sekiz yaşında geçirdiği bir kaza sonucu sol ayağı sakatlanmış olan Dormen, sahneye adımını, Galatasaray Lisesi’nde ortaokul öğrencisiyken atmıştır.

Lise eğitimini Robert Koleji’nde tamamlayan ve tiyatro eğitimini Amerikan Yale Üniversitesi'nde alan Dormen, ilk defa sahneye 1951 yılında Amerika'da çıkmıştır. 1954 yılında İstanbul’a dönüşünün ardından, Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'de, Cinayet Var adlı oyunda sergilediği dedektif rolüyle, ilk defa seyirci karşısına çıkmıştır. Bir buçuk yıllık, Muhsin Ertuğrul ile çalışma döneminin sonrasında, 1955 yılında Beyoğlu Parmak Sokak'ın arkasında 60 kişilik bir salonu olan Cep Tiyatrosu'nu, 1957’de de, Papaz Kaçtı komedisi ile İstanbul’un Feriköy semtinde Dormen Tiyatrosu’nu kurmuştur.

Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli, Erol Keskin gibi isimlerden oluşan, Cep Tiyatrosu kadrosu, Dormen Tiyatrosu’nda da değişmemiştir. Topluluk , en parlak dönemini 1957 - 1972 yılları arasında yaşamıştır. Şehir tiyatrolarında uzun yıllar oynanan "Lüküs Hayat" ve İstanbul Operasında "Kral ve Ben" müzikallerini sahneye koymuştur.

Haldun Dormen askerliğini İstanbul Halıcıköy'deki levazım bölüğünde yedek subay olarak yapmıştır.

HALDUN DORMEN ÖDÜLLERİ

1966 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi 1. Film Ödülü, Bozuk Düzen

1966 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Senaryo Ödülü, Bozuk Düzen

1967 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Komedi Filmi, Güzel Bir Gün İçin

HALDUN DORMEN'İN YÖNETTİĞİ BAZI TİYATRO OYUNLARI

2013 - Kaç Baba Kaç : Ray Cooney - Bakırköy Belediye Tiyatrosu

2010 - İkinin Biri : Ray Cooney - İzmit Şehir Tiyatrosu

2009 - Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir şey Oldu : Larry Gelbert - Bert Shevelove - Küçük Çekmece Belediye Tiyatrosu

2009 - Vanilyalı İlişkiler : Asuman Çakır - Asuman Dabak Tiyatrosu

2008 - Onlar Ermiş Muradına : Georges Feydau - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2008 - Bit Yeniği : Georges Feydeau - Eskişehir Şehir Tiyatrosu

2007 - Şahane Düğün : Robin Hawdon - Asuman Dabak Tiyatrosu

2006 - Bu Oyun Başka Oyun : Ken Ludwig - Asuman Dabak Tiyatrosu

2006 - Karma Karışık : Ray Cooney - Eskişehir Şehir Tiyatrosu

2005 - Papaz Kaçtı : Phıllıp Kıng - Asuman Dabak Tiyatrosu

2005 - Kantocu : Haldun Dormen - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2000 - Amphitryon 2000 : Haldun Dormen - Dormen Tiyatrosu

2000 - Bir Kış Öyküsü (Buzlar Çözülmeden) : Cevat Fehmi Başkut

1999 - Zafer Madalyası : Thomas Heggen, Joshua Logan - Dormen Tiyatrosu

1998 - Nice Yıllara (oyun) : Bernard Slade - Dormen tiyatrosu

1998 - Yukarıda Biri mi Var : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu

1997 - Kare As : Ray Cooney-Tony Hilton - Dormen Tiyatrosu

1996 - Bu Filmi Görmüştüm : Bricaire et Lasaygues - Dormen Tiyatrosu

1995 - Arapsaçı : Georges Feydeau - Dormen Tiyatrosu

1995 - Komik Para : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu

1994 - Muhteşem İkili : Dormen Tiyatrosu

1994 - Sevgilime Göz Kulak Ol : George Feydeau - Dormen Tiyatrosu

1993 - Beşten Yediye : Gerard Lauzier - Dormen Tiyatrosu

1992 - Hastalık Hastası : Moliere - Dormen Tiyatrosu

1992 - Nerdeyse Kadın : Dormen Tiyatrosu

1991 - Çılgın Sonbahar : Pierrette Bruno

1991 - Günaydın Mr. Weill : Haldun Dormen - Dormen Tiyatrosu

1988 - Kaç Baba Kaç : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu

1986 - Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra : Yavuz Turgul Vural Sözer - Şan Tiyatrosu

1985 - Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey, Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1985 - İkinin Biri : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu

1980 - Hisseli Harikalar Kumpanyası : Haldun Dormen - Şan Tiyatrosu

1978 - Gençliğin Tatlı sesi : Tennessee Williams - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1973 - Bir Kış Masalı : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1971 - Gigi : Colette - Dormen Tiyatrosu

1971 - Elden Ele : George Ferdeau - Dormen Tiyatrosu

1971 - Evimizdeki Hayat : Lindsey ve Craise - Dormen Tiyatrosu

1966 - Paramparça : Turgut Özakman - Dormen Tiyatrosu

1965 - Puntila Ağa ile Uşağı Matti : Bertolt Brecht - Dormen Tiyatrosu

1964 - Almanya'dan Bir Yar Gelir : Dormen Tiyatrosu

1963 - Şahane Züğürtler (Tovarisch) : Jacques Deval - Dormen Tiyatrosu

1962 - Ayı Masalı : Dormen Tiyatrosu

1962 - Altın Yumruk : Dormen Tiyatrosu

1961 - Sokak Kızı İrma : Alexandre Breffort, Marguerite Monnot - Dormen Tiyatrosu

1959 - Sözde Melekler : Dormen Tiyatrosu

1959 - Müfettiş : Nikolay Vasilyeviç Gogol - Dormen Tiyatrosu

1958 - Zafer Madalyası : Thomas Heggen, Joshua Logan - Dormen Tiyatrosu

1957 - Çikolata Asker : Dormen Tiyatrosu

1957 - Beş Parmak : Peter Shaffer - Dormen Tiyatrosu

1957 - Papaz Kaçtı : Phıllıp Kıng : Dormen Tiyatrosu

HALDUN DORMEN'İN FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Yönetmen :



1997 - Son Kumpanya (TV Dizisi)

1989 - Lüküs Hayat (TV Dizisi)

1988 - Hisseli Harikalar Kumpanyası (TV Dizisi)

1987 - Kaçış (TV Filmi)

1967 - Güzel Bir Gün İçin (Sinema Filmi)

1966 - Bozuk Düzen (Sinema Filmi)

Senaryo :



1999 - Direklerarası (Sinema Filmi)

1997 - Son Kumpanya (TV Dizisi)

1988 - Hisseli Harikalar Kumpanyası (TV Dizisi)

1966 - Bozuk Düzen (Sinema Filmi)

Yapımcı :



1967 - Güzel Bir Gün İçin (Sinema Filmi)

1966 - Bozuk Düzen (Sinema Filmi)

Oyuncu :



2018 - Çukur - 28. bölüm (Sihirbaz Şanar) konuk oyuncu (TV Dizisi)

2017 - Her Şey Mümkün (İdris Candan) (Sinema Filmi)

2000 - Dadı (Uşak Pertev) (TV Dizisi)

2016 - Adım Adım (Şevket)(Sinema Filmi)

2015 - Şeytan Tüyü (Sinema Filmi)

1982 - Düşkünüm Sana (Sinema Filmi)

1981 - Gırgıriye (Televizyoncu) (Sinema Filmi)

1971 - Hüdaverdi-Pırtık (Ali Bey) (Sinema Filmi)

1967 - Güzel Bir Gün İçin (Hırsız) (Sinema Filmi)

2012 - Aşkın Halleri (TV Dizisi)

2007 - Hicran Sokağı (Seyfettin Usta) (Sinema Filmi)

2006 - Unutulmayanlar (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2004 - Sayın Bakanım (Burhan) (TV Dizisi)

2001 - Yeşil Işık (Yakup) (Sinema Filmi)

1994 - Şahane Züğürtler (TV Filmi)

1982 - O Kadın (Modacı) (Sinema Filmi)



