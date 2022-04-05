Haldun Dormen kimdir, kaç yaşında? Doğum günü dansı olay oldu! Haldun Dormen aslen nereli ve evli mi?

Usta oyuncu Haldun Dormen'in doğum günüde öğrencilerinin sürpriz tepki sosyal medyada gündem oldu. Dormen, 94. yaş gününde pekçok gence taş çıkartacak bir performansla dans edip gönlünce eğlendi. Usta tiyatrocu yapmış olduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
94 yaşında olan Haldun Dormen, 1928 yılında dünyaya gözlerini açmıştır. Haldun Dormen’in dedesi Ömer Efendi aslen Manavgatlı olup Kıbrıs'a yerleşmiş olan ailesinin çocuğu olarak Kıbrıs'ta doğmuştur. Babaannesi ise Lübnanlıdır. Babası Sait Ömer Bey Kıbrıs'ta doğup büyüyüp, eğitimini İngiltere'de tamamladıktan sonra Mersin'e yerleşmiştir.
Kıbrıs'lı aydın bir işadamı olan Sait Ömer Bey ile İstanbul’lu bir paşa kızı olan Hatice Nimet Rüştü Hanım’ın çocukları olarak, 5 Nisan 1928 tarihinde Mersin’de dünyaya gelen Haldun Dormen, henüz bir yaşına basmadan ailesiyle Şişli, İstanbul’a taşınmıştır. Şişli 19 Mayıs İlkokuluna gitmiştir. Sekiz yaşında geçirdiği bir kaza sonucu sol ayağı sakatlanmış olan Dormen, sahneye adımını, Galatasaray Lisesi’nde ortaokul öğrencisiyken atmıştır.
Lise eğitimini Robert Koleji’nde tamamlayan ve tiyatro eğitimini Amerikan Yale Üniversitesi'nde alan Dormen, ilk defa sahneye 1951 yılında Amerika'da çıkmıştır. 1954 yılında İstanbul’a dönüşünün ardından, Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'de, Cinayet Var adlı oyunda sergilediği dedektif rolüyle, ilk defa seyirci karşısına çıkmıştır. Bir buçuk yıllık, Muhsin Ertuğrul ile çalışma döneminin sonrasında, 1955 yılında Beyoğlu Parmak Sokak'ın arkasında 60 kişilik bir salonu olan Cep Tiyatrosu'nu, 1957’de de, Papaz Kaçtı komedisi ile İstanbul’un Feriköy semtinde Dormen Tiyatrosu’nu kurmuştur.
Erol Günaydın, Nisa Serezli, Metin Serezli, Erol Keskin gibi isimlerden oluşan, Cep Tiyatrosu kadrosu, Dormen Tiyatrosu’nda da değişmemiştir. Topluluk , en parlak dönemini 1957 - 1972 yılları arasında yaşamıştır. Şehir tiyatrolarında uzun yıllar oynanan "Lüküs Hayat" ve İstanbul Operasında "Kral ve Ben" müzikallerini sahneye koymuştur.
Haldun Dormen askerliğini İstanbul Halıcıköy'deki levazım bölüğünde yedek subay olarak yapmıştır.
1966 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi 1. Film Ödülü, Bozuk Düzen
1966 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Senaryo Ödülü, Bozuk Düzen
1967 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Komedi Filmi, Güzel Bir Gün İçin
2013 - Kaç Baba Kaç : Ray Cooney - Bakırköy Belediye Tiyatrosu
2010 - İkinin Biri : Ray Cooney - İzmit Şehir Tiyatrosu
2009 - Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir şey Oldu : Larry Gelbert - Bert Shevelove - Küçük Çekmece Belediye Tiyatrosu
2009 - Vanilyalı İlişkiler : Asuman Çakır - Asuman Dabak Tiyatrosu
2008 - Onlar Ermiş Muradına : Georges Feydau - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2008 - Bit Yeniği : Georges Feydeau - Eskişehir Şehir Tiyatrosu
2007 - Şahane Düğün : Robin Hawdon - Asuman Dabak Tiyatrosu
2006 - Bu Oyun Başka Oyun : Ken Ludwig - Asuman Dabak Tiyatrosu
2006 - Karma Karışık : Ray Cooney - Eskişehir Şehir Tiyatrosu
2005 - Papaz Kaçtı : Phıllıp Kıng - Asuman Dabak Tiyatrosu
2005 - Kantocu : Haldun Dormen - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2000 - Amphitryon 2000 : Haldun Dormen - Dormen Tiyatrosu
2000 - Bir Kış Öyküsü (Buzlar Çözülmeden) : Cevat Fehmi Başkut
1999 - Zafer Madalyası : Thomas Heggen, Joshua Logan - Dormen Tiyatrosu
1998 - Nice Yıllara (oyun) : Bernard Slade - Dormen tiyatrosu
1998 - Yukarıda Biri mi Var : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu
1997 - Kare As : Ray Cooney-Tony Hilton - Dormen Tiyatrosu
1996 - Bu Filmi Görmüştüm : Bricaire et Lasaygues - Dormen Tiyatrosu
1995 - Arapsaçı : Georges Feydeau - Dormen Tiyatrosu
1995 - Komik Para : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu
1994 - Muhteşem İkili : Dormen Tiyatrosu
1994 - Sevgilime Göz Kulak Ol : George Feydeau - Dormen Tiyatrosu
1993 - Beşten Yediye : Gerard Lauzier - Dormen Tiyatrosu
1992 - Hastalık Hastası : Moliere - Dormen Tiyatrosu
1992 - Nerdeyse Kadın : Dormen Tiyatrosu
1991 - Çılgın Sonbahar : Pierrette Bruno
1991 - Günaydın Mr. Weill : Haldun Dormen - Dormen Tiyatrosu
1988 - Kaç Baba Kaç : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu
1986 - Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra : Yavuz Turgul Vural Sözer - Şan Tiyatrosu
1985 - Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey, Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu
1985 - İkinin Biri : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu
1980 - Hisseli Harikalar Kumpanyası : Haldun Dormen - Şan Tiyatrosu
1978 - Gençliğin Tatlı sesi : Tennessee Williams - İstanbul Şehir Tiyatrosu
1973 - Bir Kış Masalı : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu
1971 - Gigi : Colette - Dormen Tiyatrosu
1971 - Elden Ele : George Ferdeau - Dormen Tiyatrosu
1971 - Evimizdeki Hayat : Lindsey ve Craise - Dormen Tiyatrosu
1966 - Paramparça : Turgut Özakman - Dormen Tiyatrosu
1965 - Puntila Ağa ile Uşağı Matti : Bertolt Brecht - Dormen Tiyatrosu
1964 - Almanya'dan Bir Yar Gelir : Dormen Tiyatrosu
1963 - Şahane Züğürtler (Tovarisch) : Jacques Deval - Dormen Tiyatrosu
1962 - Ayı Masalı : Dormen Tiyatrosu
1962 - Altın Yumruk : Dormen Tiyatrosu
1961 - Sokak Kızı İrma : Alexandre Breffort, Marguerite Monnot - Dormen Tiyatrosu
1959 - Sözde Melekler : Dormen Tiyatrosu
1959 - Müfettiş : Nikolay Vasilyeviç Gogol - Dormen Tiyatrosu
1958 - Zafer Madalyası : Thomas Heggen, Joshua Logan - Dormen Tiyatrosu
1957 - Çikolata Asker : Dormen Tiyatrosu
1957 - Beş Parmak : Peter Shaffer - Dormen Tiyatrosu
1957 - Papaz Kaçtı : Phıllıp Kıng : Dormen Tiyatrosu
Yönetmen :
1997 - Son Kumpanya (TV Dizisi)
1989 - Lüküs Hayat (TV Dizisi)
1988 - Hisseli Harikalar Kumpanyası (TV Dizisi)
1987 - Kaçış (TV Filmi)
1967 - Güzel Bir Gün İçin (Sinema Filmi)
1966 - Bozuk Düzen (Sinema Filmi)
Senaryo :
1999 - Direklerarası (Sinema Filmi)
1997 - Son Kumpanya (TV Dizisi)
1988 - Hisseli Harikalar Kumpanyası (TV Dizisi)
1966 - Bozuk Düzen (Sinema Filmi)
Yapımcı :
1967 - Güzel Bir Gün İçin (Sinema Filmi)
1966 - Bozuk Düzen (Sinema Filmi)
Oyuncu :
2018 - Çukur - 28. bölüm (Sihirbaz Şanar) konuk oyuncu (TV Dizisi)
2017 - Her Şey Mümkün (İdris Candan) (Sinema Filmi)
2000 - Dadı (Uşak Pertev) (TV Dizisi)
2016 - Adım Adım (Şevket)(Sinema Filmi)
2015 - Şeytan Tüyü (Sinema Filmi)
1982 - Düşkünüm Sana (Sinema Filmi)
1981 - Gırgıriye (Televizyoncu) (Sinema Filmi)
1971 - Hüdaverdi-Pırtık (Ali Bey) (Sinema Filmi)
1967 - Güzel Bir Gün İçin (Hırsız) (Sinema Filmi)
2012 - Aşkın Halleri (TV Dizisi)
2007 - Hicran Sokağı (Seyfettin Usta) (Sinema Filmi)
2006 - Unutulmayanlar (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)
2004 - Sayın Bakanım (Burhan) (TV Dizisi)
2001 - Yeşil Işık (Yakup) (Sinema Filmi)
1994 - Şahane Züğürtler (TV Filmi)
1982 - O Kadın (Modacı) (Sinema Filmi)
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