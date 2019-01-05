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Halil Ergün'den dikkat çeken itiraf! Meğer Tarık Akan'la...

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 05.01.2019 12:15 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Halil Ergün'den 'Yolcu', 'Maden' ve 'Yol' filmlerinde beraber rol aldığı meslektaşı Tarık Akan'la ilgili yıllar sonra dikkat çeken bir itiraf geldi.

Halil Ergün'den dikkat çeken itiraf! Meğer Tarık Akan'la...

Usta oyuncu Halil Ergün, yarın akşam Lifetime TV’de ekrana gelecek olan Esra Oflaz Güvenkaya’nın sunduğu “Senin Mucizen” adlı programa konuk oldu. Ergün programda uzun süre küs kaldığı meslektaşı Tarık Akan'la ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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2016 yılında hayatını kaybeden Tarık Akan'la üç özel film çektiğini belirten Ergün, " Önce ‘Yolcu’ arkasından ‘Maden’ ve ‘Yol’ filmini çektik. Tarık Akan hayatımda çok önemlidir...

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Bir dönem aramızda kırgınlık oldu. Ölmeden önceki iki gün hastaneye gidemedim ama telefonlaştık. Ben ona ‘Seni seviyorum’ dedim. Ben de ‘Seni seviyorum’ diye karşılık verdi. Helalleştik” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Tarık Akan, verdiği bir röportajda Kemal Sunal'la küs olarak ayrıldıklarını açıklamış ve şunları dile getirmişti;

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"Maalesef küs ayrıldık Kemal'le. İlk defa aramızda çok ciddi bir şey oldu. Ciddileşmezdik hiçbir zaman. Ben de çok ciddileştim o da öyle ve bir anda ilişkimiz kopuverdi...

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Bu geçici bir süre içindi bana göre. Kemal şayet yaşasaydı böyle devam etmesine imkân ve ihtimal yoktu...

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"Benim eleştirmeme dayanamadı, O bana kızmaya başladı ve ikimizin kızması üst noktaya çıkınca diyaloglarımızı kestik bir süre. Kemal güzel bir dost ve çok özlüyoruz onu çok özlüyorum Kemal'i."

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Halil Ergün

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