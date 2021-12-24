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  4. Halil Ergün ve Erkan Petekkaya’nın başrollerini paylaştığı ‘Dedemin Gözyaşları’ filminin vizyon tarihi belli oldu

Halil Ergün ve Erkan Petekkaya’nın başrollerini paylaştığı ‘Dedemin Gözyaşları’ filminin vizyon tarihi belli oldu

24.12.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Halil Ergün ve Erkan Petekkaya’nın üstlendiği ‘Dedemin Gözyaşları’ filminin vizyon tarihi açıklandı. 2022 yılının en çok merak edilen yapımlarından biri olarak kabul edilen filmin 18 Mart 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

Halil Ergün ve Erkan Petekkaya’nın başrollerini paylaştığı ‘Dedemin Gözyaşları’ filminin vizyon tarihi belli oldu

Kaçış 1905, Temel İle Dursun İstanbul’da ve Parayı Bulduk gibi filmlerinin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen İhsan Taş’ın imzasını taşıyan ‘Dedemin Gözyaşları’ filmini çekimleri kısa süre önce tamamlandı. Başrolünde usta oyuncu Halil Ergün'ün yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Cem Kılıç, Seda Tosun, Elif Kaya, Turgay Tanülkü, Ali İpin, Aliye Uzunatağan, Sinem Yıldırım, Kubilay Eraslan, Eylül Akdağ, Kıvanç Erkan, Elif Güçkıran, Sinan Bengier, Hüseyin Elmalıpınar, Can Kolukısa, Yavuz Karakaş, Kerem İçyer, Evrim Polat, Emrah Doğan ve filmin çocuk yıldızı Ali Kürşat Uzun yer alıyor.

DEDEMİN GÖZYAŞLARI FİLMİNİN KONUSU

Dedemin Gözyaşları filmi, şirin bir sahil kasabasında yaşayan Kemal'in (Halil Ergün), henüz bebekken anne ve babasını trafik kazasında kaybeden torunu Mustafa'yla (Ali Kürşat Uzun) olan hayatını anlatıyor. Mustafa on yaşındayken lösemiye yakalanınca, onu sevgiyle büyüten dedesi Kemal olağanüstü bir mücadeleye girer.

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Anahtar Kelimeler:
Erkan Petekkaya Halil Ergün
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