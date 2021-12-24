Engin Altan ve Belçim Bilgin’in başrollerini üstlendiği ‘Babamın Kemanı’ filminden fragman geldi! Duygusal detaylar dikkat çekti

Engin Altan Düzyatan ve Belçim Bilgin’in başrollerini üstlendiği ‘Babamın Kemanı’ filmi için geri sayım başladı. Duygusal konusuyla Yeşilçam filmlerini anımsatan filmin yönetmen koltuğunda Netflix'te yayınlanan ve Yılmaz Erdoğan'ın oyunundan uyarlanan ‘Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?’ filmini yöneten Andaç Haznedaroğlu oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Engin Altan Düzyatan ve Belçim Bilgin’in yanı sıra Selim Erdoğan ile Yener Sezgin gibi isimler yer alıyor. Duygusal bir dram filmi olan Babamın Kemanı, 2022'nin ik ayında, 21 Ocak'tan itibaren Netflix'ten izlenebilecek.

BABAMIN KEMANI FİLMİNİN KONUSU

Babamın Kemanı, başarılı bir keman virtüözü olan Mehmet'in (Engin Altan Düzyatan), daha önce hiç görmediği sekiz yaşındaki yeğeni ile bağ kurmasını anlatıyor. Mehmet'in görüşmediği abisi ölmek üzere olduğundan, kızı Özlem'i kardeşi Mehmet'e emanet eder. Peki Mehmet geçmişini bir kenara bırakıp Özlem ile bağ kurabilecek midir?



