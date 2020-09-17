Halil Sezai’ye bir tepki de Sıla'dan

Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın yanında bulunan villa sahiplerinin kendisine film çekimi için itiraz etmesi nedeniyle tartışan 41 yaşındaki Halil Sezai, dün 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'e şiddet uyguladığı için karakolluk oldu.

Sezai’nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i öldüresiye dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı, bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

ELEŞTİRİLER BÜYÜYOR

Kısa sürede gündem olan Halil Sezai’ye bir tepki de meslektaşı Sıla’dan geldi. Şarkıcı Sıla, sosyal medya sayfasından “Yazıklar olsun” diyerek 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp eden Sezai’ye sitem etti.



