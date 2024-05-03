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    4. Halini görenlerin acıdığı 8 çocuk babasının karanlık sırrı tüyler ürpertti: Evindeki kulübeye köpek tasmasıyla zincirlemiş!

    Halini görenlerin acıdığı 8 çocuk babasının karanlık sırrı tüyler ürpertti: Evindeki kulübeye köpek tasmasıyla zincirlemiş!

    03.05.2024 15:42
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    Sekiz çocuğunu güç koşullarda yetiştiren babanın acıklı hikayesi sosyal medyada viral oldu. Ancak göz yaşartan bu hikayenin perde arkasından bambaşka ve kapkaranlık bir gerçek çıktı, sosyal medya bir kez daha yıkıldı. Çin'deki küçük bir köyde yaşayan adamın evine giden blog yazarı, harap bir kulübenin içinden izlendiğini fark edince uzun yıllar süren köpek tasmalı işkence dehşeti gün yüzüne çıktı!

    Halini görenlerin acıdığı 8 çocuk babasının karanlık sırrı tüyler ürpertti: Evindeki kulübeye köpek tasmasıyla zincirlemiş!

    MYNET - DIŞ HABER 2022'de sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştığı videoyla yürek burkan bir hayat gözler önüne seren Dong Zhimin adlı adamın gizlediği gerçek tüyler ürpertti. O gerçek, adama acıyanların yardım etmek için köye akın etmesiyle birlikte daha fazla gizli kalamadı.

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    Çin'de yaşayan Dong Zhimin, 2022 yılında kıt kanaat yaşadığını gösteren bir video yayınladı ve böylece üne kavuştu. Engelli ağabeyine bakan Dong'un annesi ise 80 yaşlarındaydı, ayrıca yaşları 3 ila 10 arasında değişen, 7'si erkek 1'i kız olmak üzere 8 çocuğu vardı. Kış mevsiminde ısınma imkanı yoktu, evin zemini döşemesiz, topraktandı. Dong'un bunca zorluğa karşın pozitif tutumu herkesi hayret ettirdi.

    İnsanlar Dong'un yaşam biçimini görünce yiyecek, çocuklar için oyuncak ve para bağışları yağdırmaya başladı. Sosyal medya fenomenleri köye akın etti. Bu sırada köye gelenlerden bir video blog yazarı, Dong'un karanlık sırrını ortaya çıkardı.

    Blog yazarı, Dong'un evinin çevresinde dolaşırken birdenbire harap bir kulübeden izlendiğini fark etti. Kulübeden yüzü solmuş bir insan dışarı bakıyordu. Dong'un çocuklarından birinin etrafta dolaştığını düşünerek kapıyı açıp kulübeye girdi ve içeride bir kadın olduğunu gördü.

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    KÖPEK TASMASIYLA DUVARA ZİNCİRLENMİŞ

    Kadın bitap halde, aç ve susuz görünüyordu, ayrıca işkence izleri taşıyordu. Boynuna dolanmış bir köpek tasmasıyla duvara zincirlenmişti.

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    Kadın, blog yazarının sorularına şaşkın ve kelimeleri geveleyerek yanıtlar veriyor, birkaç dişinin eksik olması da dediklerinin anlaşılmasını güçleştiriyordu. Dondurucu soğuğa rağmen yalınayaktı, üzerinde sadece yırtık pırtık bir elbise vardı. Uyumak için yalnızca incecik bir yatağı, yatağın yanında soğuk bir kase de Çin'e özgü pirinç lapası 'congee' vardı.

    KADINI FİLME ÇEKTİ, BU KEZ DONG'A TEPKİ YAĞDI

    Dong'un daha önceki görüntülerinin viral olması gibi bu görüntü de geniş yankı uyandırdı ancak bu seferki tepki bambaşkaydı. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Feng İlçesi propaganda departmanı bir açıklama yayınlayarak kadının adının Yang olduğunu, Dong ile yasal olarak evli olduğunu ve Yang'a akıl sağlığı sorunları teşhisi konulduğunu söyledi.

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    KENDİNİ "KARIMIN AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL" DİYE SAVUNDU

    Tepkilere yanıt veren Dong kendini savunurken şunları iddia etti: "Karımın akli dengesi yerinde değildi ve oldukça şiddet yanlısıydı, bu nedenle eşyaları kırıp dökmesini, yaşlı anneme ve hatta çocuklara zarar vermesini önlemek için onu evin izole bir odasına zincirledim."

    KADINI 500 STERLİNE SATIN ALMIŞ

    Yang'ın kimliğini araştıran yetkililer, kadının Dong tarafından yaklaşık 500 sterline satın alınmadan önce de en az iki kez satıldığını ortaya çıkardı.

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    NEDEN ÇOCUKLARININ SADECE BİRİ KIZ?

    1999'dan 2020'ye kadar Dong'la birlikte olduğu süre boyunca Yang'ın sekiz çocuğu oldu. Bazı yorumcular bu çocuklardan yedisinin erkek olmasının ne kadar olası olduğunu sorguladı ve Yang'ın ya insan ticaretine maruz kalmış ya da kadın bebek öldürme kurbanı olmuş kız çocuklarını vermiş olabileceğini öne sürdü.

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    ÖRNEK GÖSTERİLİYORDU, HAPİSHANELİK OLDU

    Bir zamanlar çalışkan bir bekar ebeveyn örneği olarak gösterilen Dong, kendisini istismar ve haksız yere hapsetme suçlamalarıyla mahkemede buldu. Doğudaki Jiangsu eyaletinde bulunan Xuzhou Orta Halk Mahkemesi dokuz yıl hapis cezası verdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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    Anahtar Kelimeler:
    Çin işkence kulübe
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