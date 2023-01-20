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Halit Ergenç'in Bergüzar Korel taklidi olay oldu! 'Çünkü bana çok aşık'

20.01.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı çift Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Ergenç, eşi Korel'in uykusunu taklit edince sosyal medyaya damga vurdular.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Londra'da yaşayan ünlü çift, aldıkları evden, gittikleri yerlere kadar pek çok başlıkta takipçilerine paylaşımda bulunmayı ihmal etmiyor.

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Korel, bu defa Halit Ergenç'le birlikte geçirdiği romantizm dolu bir günlerini takipçileriyle paylaştı.

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Bergüzar Korel'i uyurken taklit eden Halit Ergenç'in o anları dikkat çekti. Korel, eşiyle romantik anlarını, "Ama o beni düşünceli bir meleğe benzetiyor.Çünkü bana çok aşık. " notuyla paylaştı.


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