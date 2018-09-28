Halit Ergenç Türkiye ekonomisi hakkında konuştu!

Halit ergenç, Bir sanatçı olarak Türk dizilerinin Çin ve benzeri uzakdoğu ülkelerine ihracı amacıyla bir konuşma yapacağını ve ülkemiz kültürünün tanıtımını amaçladığını söyledi ve ekledi. "Bugüne kadar Çin ile Türkiye arasında dizi sektörü açısından bir çalışma yapılmamış, Bizim dizilerimiz aslında oraya ihraç edilmiyor. Bununla ilgili bir yol açmaya çalışmak ve onların burda bizim orda iş yapabilmemiz için neler yapabiliriz üzerine bir konferans oldu" dedi.

"Kültürel olarak birbirimizi tanıyabilmemiz için ön konuşma amacı güden bir toplantı yaptık diyebiliriz" diyen Ergenç şöyle konuştu: "Yaptığımız işin şöyle bir etkisi de var, bizim dizilerimiz gittiği yerlerde Türkiye’yle ilgili çok fazla merak uyandırıyor."

"Ordan buraya turistik olarak insanlar buraya gelmek istiyorlar. Bence her şeyden bağımsız olarak milletlerin birbiriyle kaynaşması için ortak iş yapmak iyi bir sonuç getirecektir diye düşünüyorum."

TÜRKİYE BİZİM!

Döviz fiyatlarının artması sonrası dizi sektöründe başlayan kemer sıkma ve ücretlerden fedakarlık yapma hakkında gazetecilerin sorduğu soruları da yanıtlayan Ergenç, “Türkiye bizim. Ekonomi de bize ait. Dolayısıyla biz bu sistemin içerisinde yer alıyoruz. Nihayetinde burda iş yapacaksak kendi hayatımızın memleketimizin şartlarına göre yapacağız. Bunda ekstra bir durum yok.” ifadelerini kullandı.



