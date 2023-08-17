Halk ozanı Hilmi Şahballı, banyoda düşüp, kalça kemiğini kırdı

İstanbul Sarıyer’deki evinde salı günü banyoda ayağı kayıp, düşen Hilmi Şahballı, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede gerçekleştirilen tetkiklerde kalça kemiğinin kırıldığı tespit edilen sanatçının, Doç. Dr. Gökhan Ulusoy tarafından ameliyatı gerçekleştirildi. Yoğun bakım ünitesindeki tedavi sürecinin ardından, sağlık durumu daha iyiye giden ünlü halk ozanı, normal hasta odasına nakledildi.

‘BANYODA AYAĞIM KAYDI’

Yaşadığı olayla ilgili bilgi veren Hilmi Şahballı, “Banyo yaptıktan sonra dışarı çıktığımda ayağım kaydı ve çok kötü bir şekilde yere düştüm. Çok ağrı ve sancılarım olunca acil olarak hastaneye ambulansla geldim. Burada kalça kemiğimin kırıldığı anlaşıldı ve doktorlarım acil ameliyata aldılar. Yoğun bakımda bir gün kaldıktan sonra normal hasta odasına alındım” dedi.

Yaşadığı olayın şokunu yeni atlattığını söyleyen Şahballı, “Birçok sanatçımızın da başına gelen olay benim de başıma geldi. Çok kötü düştüğüm için başımı sert bir cisme çarpabilir belki de daha kötü sonuçlarla karşılaşabilirdim. Sevdiklerimizin duasını kabul eden Yüce Allah bu talihsiz olayı kırıkla atlatmamı sağladı” diye konuştu.

TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. R. Gökhan Ulusoy, “Hilmi Bey’in kalça kemiği kırığı nedeniyle hastanemize yatırdık ve ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Yoğun bakımdan çıktı, şimdi her şey yolunda. Bugün öğleden sonra kaldırıp yürütmeyi planlıyoruz. Her şey yolunda giderse üç dört gün içerisinde evine göndereceğiz” dedi. (DHA)

