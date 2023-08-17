MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Halk ozanı Hilmi Şahballı, banyoda düşüp, kalça kemiğini kırdı

Halk ozanı Hilmi Şahballı, banyoda düşüp, kalça kemiğini kırdı

17.08.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Vıttırı vızzık adamlar' şarkısıyla tanınan halk ozanı Hilmi Şahballı, İstanbul’daki evinde banyo yaptığı sırada kayıp, düşünce kalça kemiğini kırdı. Hastanede ameliyat edilen Şahballı’nın tedavisi sürüyor.

İstanbul Sarıyer’deki evinde salı günü banyoda ayağı kayıp, düşen Hilmi Şahballı, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede gerçekleştirilen tetkiklerde kalça kemiğinin kırıldığı tespit edilen sanatçının, Doç. Dr. Gökhan Ulusoy tarafından ameliyatı gerçekleştirildi. Yoğun bakım ünitesindeki tedavi sürecinin ardından, sağlık durumu daha iyiye giden ünlü halk ozanı, normal hasta odasına nakledildi.

‘BANYODA AYAĞIM KAYDI’

Yaşadığı olayla ilgili bilgi veren Hilmi Şahballı, “Banyo yaptıktan sonra dışarı çıktığımda ayağım kaydı ve çok kötü bir şekilde yere düştüm. Çok ağrı ve sancılarım olunca acil olarak hastaneye ambulansla geldim. Burada kalça kemiğimin kırıldığı anlaşıldı ve doktorlarım acil ameliyata aldılar. Yoğun bakımda bir gün kaldıktan sonra normal hasta odasına alındım” dedi.

sdfsfs

Yaşadığı olayın şokunu yeni atlattığını söyleyen Şahballı, “Birçok sanatçımızın da başına gelen olay benim de başıma geldi. Çok kötü düştüğüm için başımı sert bir cisme çarpabilir belki de daha kötü sonuçlarla karşılaşabilirdim. Sevdiklerimizin duasını kabul eden Yüce Allah bu talihsiz olayı kırıkla atlatmamı sağladı” diye konuştu.

halk-ozani-hilmi-sahballi-banyoda-dusup-kalca-kemigini-kirdi_2577_dhaphoto1

TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. R. Gökhan Ulusoy, “Hilmi Bey’in kalça kemiği kırığı nedeniyle hastanemize yatırdık ve ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Yoğun bakımdan çıktı, şimdi her şey yolunda. Bugün öğleden sonra kaldırıp yürütmeyi planlıyoruz. Her şey yolunda giderse üç dört gün içerisinde evine göndereceğiz” dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bihter filminden yeni kareler sosyal medyayı salladı Bihter filminden yeni kareler sosyal medyayı salladı
Tanga bikinisini giyip bisiklete binince... Olay pozlarTanga bikinisini giyip bisiklete binince... Olay pozlar
Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor! Yeni dizisi belli oldu Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor! Yeni dizisi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
kaza ele tanem

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Günün Videosu

Çocukken oyun oynamak için gittiği babasının tamirhanesinde usta oldu: "Erkekler yapacak diye bir kural yok"
Çocukken oyun oynamak için gittiği babasının tamirhanesinde usta oldu: "Erkekler yapacak diye bir kural yok"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.