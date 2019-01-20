Halka'nın yönetmeninden oyuncu Hande Erçel'e destek

TRT 1'deki 'Halka' dizisinin yönetmeni Volkan Kocatürk oyuncusu Hande Erçel'e destek mesajı yayınladı.

Oyuncu Hande Erçel’in annesi Aylin Erçel, geçen hafta kansere yenik düştü. Büyük üzüntü yaşayan oyuncu, eve kapandı.

Yönetmen Volkan Kocatürk, Instagram hesabından Hande Erçel'le dizi setinde çekildiği fotoğrafı paylaşıp ''Yanındayız'' notunu düştü.

Hande Erçel'in rol aldığı Halka dizisi geçen gün TRT’de yayınlanmıştı. Hep birlikte ilk bölümü izleyen ekip, ''Hande, genç yaşta bu acıyla yüzleşti. Onsuz bu akşam eksiğiz'' diyerek Erçel'e başsağlığı dilemişti.

