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Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

08.03.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler mesleklere dair pek çok araştırma yapmakta ve buna göre bölüm tercih etmektedir. En çok araştırılan ve tercih edilen bölümlerden biri olarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ön plana çıkar. İnsan iletişiminin çok önemli olduğu bu bölüm ve meslek, pek çok iş imkânına sahiptir. Bu geniş yelpaze sayesinde öğrenciler bölümü tercih ederek meslek hayatına hazırlanmaktadır. Peki, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunları ne iş yapar ve iş olanakları nelerdir?

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

İçindekiler

  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü nedir?
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü eğitim süresi kaç yıl?
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunları ne iş yapar?
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunları iş imkânları nelerdir?
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunları nerelerde çalışır?
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Genellikle üniversitelerin iletişim fakültesinde yer alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü, iletişim becerisi yüksek personel yetiştirmeyi amaçlar. Hemen her üniversitede bulunan bu bölüm, her yıl pek çok kişi tarafından tercih edilir. Çünkü iş olanakları oldukça geniştir. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra kişiler ister özel sektöre ister devlette çalışabilir. Bunun için ilgili yerlere başvurmaları ya da KPSS gibi sınavlara girmeleri gerekir. Pek çok açıdan avantajlı bir bölüm ve meslek olarak öne çıkar.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü nedir?

Şirket, kuruluş, organizasyon ya da bireyler için marka algısı oluşturmak amacıyla iletişim araçlarını en verimli şekilde kullanmayı öğreten disiplin, halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümüdür. Sözel puan türünde öğrenci alan bu bölüm, davranış ve düşünceleri etkileyerek imaj ve marka algısını olumlu yönde geliştirmeye çalışır. Çok yaygın bir bölüm olduğu için pek çok üniversitede bu bölüm vardır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan öğrenciler 4 yıllık eğitim hayatları boyunca pek çok dersten sorumlu olurlar. Bu dersler, etkili iletişim kurma ağırlıklıdır ve meslek hayatında yarar sağlayacak konular içerir. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü dersleri şunlardır:

  • Pazarlama yönetimi
  • Sürdürülebilirlik ve halkla ilişkiler
  • İkna edici iletişim
  • Yeni iletişim teknolojileri
  • Reklamcılıkta yaratıcılık ve yazarlık
  • Marka yönetimi
  • Kurum içi halkla ilişkiler
  • Kurumsal kimlik ve imaj yönetimi
  • Stratejik iletişim
  • Lobicilik ve halkla ilişkiler
  • Kamusal halkla ilişkiler
  • Bütünleşik pazarlama iletişimi
  • Kamu diplomasisi ve uluslararası halkla ilişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Üniversitelerin İletişim Fakültesinde yer alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü sözel puan türünden öğrenci alır ve 4 yıllık lisans programları içinde yer alan bir bölümdür. 4 yıl sonunda tüm dersleri başarı ile geçen öğrenciler, 240 ATS kredi haklarını doldurup okulun mezuniyet koşullarını yerine getirirse bölümden mezun olurlar. Bazı durumlarda staj gibi gereklilikler istenmektedir. Stajını da tamamladıktan sonra kişi çalışma hayatına girmeye hazır olur. Lisans eğitimi bittikten sonra yüksek lisans ve doktora gibi alanlarda da Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünü bulmak mümkündür. Bu sayede daha uzun süre bu alanda eğitim alınabilir ve üniversitelerde akademisyen olarak çalışılabilir.

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Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunları ne iş yapar?

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden mezun olan kişiler, çalıştıkları kurumun hedef kitlesine uygun olarak tanıtım ve raporlama işlerinden sorumludur. Ayrıca firma tarafından hazırlanan tüm çalışmaları farklı yayın organlarında paylaşarak yayar. Böylece firmanın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlar. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunlarının görevleri ve iş tanımına dair şunlar söylenebilir:

  • Sektörün bilinirliğini ve saygınlığını artırmak için düzenlemeler yapmak
  • Kurumsal ya da özel işletmelerin marka bilinirliğini artırmak
  • Reklam içerikleri hazırlamak
  • Çalıştığı firmanın tanıtımını yapmak
  • Kurum ile kişiler arasındaki yazışma ve konuşmaları incelemek
  • Etkili iletişim için politikalar geliştirmek
  • Haber bülteni, ilan ve afiş hazırlamak
  • İletişim kanalları ve sosyal medya aracılığıyla tanıtım yapmak

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunları iş imkânları nelerdir?

Günümüz teknolojisinin gelişmesiyle birlikte Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunları oldukça geniş bir iş olanağına kavuşmuştur. Markaların imaj yönetiminden sorumlu olan bu meslek sahipleri hem özel sektörde hem de kamu kuruluşlarında iş bulabilir. Özellikle özel sektörde yer alan hemen her şirketin bir Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunu çalışana ihtiyacı vardır. Çünkü bu çalışanlar hem işletmenin müşterilerle iletişimi hem de çalışanların verimliliği açısından önemli görevlere sahiptir. Devlet kurumlarında da yine aynı şekilde çalışanlar ve müşteriler açısından İnsan Kaynakları Departmanında bu bölümden mezun kişilere ihtiyaç vardır.
Bu bölümden mezun olan kişiler çeşitli kurum ve kuruluşlarda şu unvanlarla çalışabilir:

  • Halkla ilişkiler uzmanı
  • Reklam metin yazarı
  • İletişim danışmanı
  • Basın danışmanı
  • Sosyal medya uzmanı
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Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunları nerelerde çalışır?

Neredeyse bütün şirketlerde bir İnsan Kaynakları Departmanı vardır. Çünkü üretilen ürünlerin ve hizmetlerin müşteri memnuniyetini analiz etmek, ürünleri ve hizmetleri tanıtmak, çalışanların ihtiyaçlarını tespit ederek daha verimli çalışmaları için düzenlemeler yapmak gibi görevler işletme açısından çok önemlidir. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden mezun kişiler şuralarda çalışabilir:

  • Dijital reklam ajansları
  • Pazarlama firmaları
  • Halkla ilişkiler departmanı
  • Kurumsal iletişim departmanı
  • Medya planlama ajansları
  • Marka danışmanlık şirketleri
  • Prodüksiyon şirketleri
  • Eğitim kurumları
  • Spor kulüpleri
  • Siyasi partiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

Kamu kurumlarında İnsan Kaynakları, Pazarlama, Reklam gibi departmanlarda Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunları çalışır. Bu bölüm mezunları devlet kurumlarında çalışmak için öncelikle KPSS’ye girmeli ve ilgili pozisyonun olduğu puan türünde yeterli puan almalıdır. Sınavda yeterli puan aldıktan sonra çeşitli pozisyonlar için tercih yapıp atanabilirler. Kamu kuruluşlarının hemen hepsinde bu bölümden mezun kişiler rahatlıkla iş bulabilir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Özel sektörde yer alan şirketlerin marka bilinirliği ve etkili iletişim için mutlaka bir Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezununa ihtiyacı vardır. Yani özel sektör işletmelerinde çok geniş bir iş olanağı mevcuttur. Bu bölümü okuyup iş arayan kişiler, açık pozisyonlara ve iş ilanlarına direkt başvurabilir. İşletmenin koşullarına uygun olduğu takdirde işe alınıp hemen çalışmalara başlayabilir. Farklı sektörlerde yer alan işletmelerde bu açık vardır ve iş olanağı çok geniştir.

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Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık

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