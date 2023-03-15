Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Her geçen gün gelişen sağlık sektöründe personele duyulan ihtiyaç da giderek artmaktadır. Çok değerli meslek gruplarını içinde barındıran sağlık sektörü, üniversitelerde çeşitli bölümlere ayrılır. Hemşirelik ve sağlık hizmetleri bölümü de popüler bir bölüm olarak öne çıkar. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin sıkça tercih ettiği, iş olanağı açısından garanti gözüyle bakılan bu bölümün yetiştirdiği kişiler, önemli görevler üstlenir. İnsan sağlığına faydalı alanlarda çalışmak isteyenler için bu bölüm oldukça uygundur.

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü nedir?

Aile ve toplum sağlığını korumak, hastalık durumunda hekimin belirlediği tedavini planını uygulamak, hasta bakımını planlamak ve uygulamak için personel yetiştiren bölüme Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü adı verilir. Bu bölümden mezun olan kişiler, oldukça büyük bir sorumluluk üstlenir. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümünü tercih edecek kişilerin sağlık sektörüne ve biyolojiye ilgili, sorumluluk sahibi, disiplinli, sabırlı ve yardımsever olması gerekir. Bu özelliklere sahip kişiler eğitim hayatlarını tamamladıktan sonra çeşitli alanlarda çalışmaya başlayabilirler.

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü 4 yıllık lisans bölümleri arasında yer alan bir bölümdür. Bu bölümden mezun olan kişiler lisans diploması almaya hak kazanır. Bölümde okuyan öğrencilerin mezun olabilmesi için 240 AKTS haklarını doldurması gerekir. Aynı zamanda üniversitenin mezuniyet şartlarına da uygun olmaları önemlidir. 8 dönemlik lisans eğitimi boyunca ilgili dersleri alıp bölümü tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans ve doktora yaparak kendilerini daha da geliştirebilir. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümünü tercih etmek isteyen öğrenciler, 4 yıl boyunca çeşitli dersler görür. Bu dersler sağlık alanına katkı sağlayan çok önemli bilgiler içerir. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü dersleri arasında şunlar yer alır:

Anatomi

Davranış bilimleri ve psikoloji

Cerrahi hastalıkları hemşireliği

Hemşirelik esasları

Biyokimya

İç hastalıkları hemşireliği

Histoloji

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği

Temek bilgi ve iletişim teknolojisi kullanımı

Hemşirelikte araştırma yöntemleri

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri mezunları ne iş yapar?

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümünden mezun olan kişiler, çalıştıkları kurumlarda hekimlerin hastalara uygun gördükleri tedavi süreçleri içinde görev alırlar. Doktorlara yardımcı olmakla birlikte, hastaların tedavisini takip ederler ve hastalıktan korunma konusunda hastaları bilgilendirirler. Yani sağlık alanında çok önemli görevlere sahiptirler ve sağlık söz konusu olunca bu meslek grubu karşımıza çıkar. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümünden mezun kişilerin görevleri ve yükümlülükleri arasında şunlar yer alır:

Hasta için tespit edilen tedavileri uygulamak

Hastayı takip edip tüm detayları gözlemleyerek raporlamak

Ameliyathaneleri ve muayenehaneleri hazırlamak

Hastaları bilgilendirmek ve onların sorularını yanıtlamak

Muayene ve teşhis işlemleri için yardımcı olmak

Hastanın beslenme, giyinme, temizlik gibi fizyolojik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak

Hastaların psikolojik gereksinimlerini gidermek

Ameliyattan önce hastayı hazırlamak ve gerekli bakımları yapmak

Ameliyattan sonra hastayla ilgilenmek

İstatiksel bilgileri toplamak ve bu bilgileri değerlendirmek

Anne-çocuk ve aile planlaması hizmetlerini görmek

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri mezunları iş imkânları nelerdir?

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetlerine her zaman ihtiyaç duyulduğu için bu bölümden mezun kişiler için iş olanağı da oldukça geniştir. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri mezunlarının özel sektörde iş olanakları içerisinde tüm hastaneler bulunur. Ayrıca özel klinikler, poliklinikler, sağlık ocakları ve sağlık kuruluşları da hemşirelik ve sağlık hizmetleri mezunlarının çalışabileceği yerlerdendir. Devlet kurumlarında çalışmak isteyenlerin yapması gereken ise Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girerek yeterli puanı almak ve atanmaktır. Özel sektör için ise açık pozisyonlara ve iş ilanlarına başvurmak gerekir.

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri mezunlarının kamuda iş olanakları da fazladır. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri mezunları, kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Bunun için çok geniş bir olanak mevcuttur. Devlet kurumlarında yer almak isteyen Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri mezunlarının KPSS’ye girmesi gerekir. Yeterli puanı alan öğrenciler, bu kamu kuruluşlarının ilgili departmanlarındaki taban puanlara göre atanabilirler. Devlet hastaneleri ve sağlık ocakları, bu bölümden mezun olup kamu kuruluşlarında iş olanakları sunulan yerlere örnek olarak gösterilebilir.

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri mezunları nerelerde çalışır?

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümünden mezun kişilerin çalışabileceği pek çok yer vardır. Sağlıkla ilgili tüm alanlarda görev alabilirler. Hastaneler, poliklinikler ve sağlık kuruluşları dışında acil yardım gerektiren alanlarda ya da çeşitli kurumların sağlık departmanlarında yer alabilirler. Ayrıca kendilerini geliştirmek için gerekli eğitimleri aldıktan sonra bu kişiler idari pozisyonlarda da görev alabilir. Sağlık Bakanlığının çeşitli pozisyonlarında çalışabilirler. Oldukça geniş bir çalışma alanına sahip olan bu bölümün mezunları, sağlık konusunda sahip oldukları yeterlilik ve bilgi-becerileri ile sağlıkçıya ihtiyaç duyulan her yerde bulunabilir.