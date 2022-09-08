Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunları ne iş yapar? Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, kuruluşların kitleler ile temas kurmasını amaçlar. Bu temas, farklı kanallar vasıtasıyla olabilir. Bu temas günümüzde, özellikle sosyal medya kanalı kullanılarak yapılır. Bölüm mezunları reklam ajansları ve şirketlerin pazarlama departmanı başta olmak üzere birçok alanda çalışabilir. Ölisans ya da lisans olarak eğitim verir. Bölümde psikolojiden fotoğrafçılığa kadar pek çok alanda dersler verilir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü nedir?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım kişi, kurum veya kuruluşların sahip olduğu değerleri, kullanıcılara doğru iletişim kanalları ile aktarmayı amaçlar. İnglizcede “Public Relations” (PR) olarak kullanılan bu bölüm, özellikle son zamanlarda çok daha popüler hâle geldi. Bilhassa sosyal medyanın yaygınlaşması ile PR kavramı ve markalara kattıkları büyük bir önem kazandı. Küçük, orta ve büyük çaplı şirketler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım departmanı vasıtasıyla kitlesine kendi değerlerini anlatır ve kurumunun tanıtımını yapar. Özellikle büyük şirketler bu birime büyük yatırımlar yaparlar.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Mezunları ne iş yapar?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunları, firmalar ve kullanıcılar arasında çeşitli bağlantılar kurmak adına çalışmalar yürütür. Bu çalışmalar özellikle markanın hedef kitlesine uygun olarak yürütülür. Ayrıca firmaların eksikleri belirlenerek bunlara uygun çözümler üretilmesi de yine bu iş tanımı içerisinde yer alır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunları, elde ettikleri iletişim becerilerini iş alanında sergilerler. Özellikle sosyal medyanın inanılmaz bir ivme kazandığı şu günlerde mezunların, teknolojiye olan yatkınlıkları büyük bir avantajdır. Firmalar artık sosyal medya tarafına yoğunlaşarak mezunları işe alıyor. Böylesine çok yönlü bir meslekte iletişim becerilerinin, yaratıcılığın ve firmanın eksiklikleri konusunda farkındalığın yüksek olması gerekir.

Bölüm mezunları genellikle şu görevleri yaparlar:

Çalıştığı kurumun tanıtımını yaparlar.

Kurum ile hedef kitle arasında bir köprü görevi görmek ve aralarındaki iletişimi sağlarlar.

Kurumun kampanya ve fırsatlarını doğru kanallar vasıtasıyla duyururlar.

Gerektiği zaman broşürleri ve reklamları hazırlarlar.

Kurumun tanıtımını yapmak için toplantılar veya birtakım etkinlikler düzenlerler.

Yapılacak konuşma ve yazışmaları kontrol ederler.

Basın, konferans, yıl dönümü toplantılarının büyük bir etki uyandırması için gerekli çalışmaları yürütürler.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunları nerelerde çalışır?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunları özel sektörde de kamuda da çalışabilir. Fakat Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunlarının özel sektörde iş olanakları çok daha geniştir. Bu kişiler çoğunlukla firmaların tanıtım faaliyetlerinden sorumlu olurlar. Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunları iş imkânları açısından şu sektörler için uygundur:

Reklam ajansları

Pazarlama şirketleri

Dijital Reklam ajansları

Spor kulüpleri

Prodüksiyon şirketleri

Siyasi partiler

Tanıtım şirketleri

Ayrıca bireysel çalışmak isteyenler de freelance olarak çalışabilirler. Proje bazlı işleri yürütebilirler. Son zamanlarda bir trend hâlini alan bu çalışma yöntemi, pek çok alanda ilk tercihler arasında yer alır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

Bu bölümün her ne kadar özel sektör odaklı bir alan olduğu düşünülse de durum öyle değildir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunları kamu kuruluşlarında da faaliyet gösterebilirler. Kamu kuruluşlarında ve devletin iletişim birimlerinde çalışabilirler.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü hem önlisans hem de lisans şeklinde eğitim verir. Önlisans programını bitiren mezunlar, dikey geçiş sınavı girip yeterli puanı elde ederlerse lisansa geçebilirler. 4 yıllık programlar, içeriği dolayısıyla çok daha kapsamlıdır. DGS'de yeterli puanı elde eden kişiler ayrıca şu bölümleri de tercih edebilirler:

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Reklamcılık

İletişim

İletişim Bilimleri

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü dersleri nelerdir?

Oldukça kapsamlı olan bu bölüm, öğrencilere farklı alanlarda geniş bilgiler sunmayı hedefler. Böylece mezunlar, iş hayatına çok daha donanımlı bir şekilde geçiş yapabilirler. Bölümde okutulan bazı dersler şunlardır:

İletişim Bilimi

Sosyal Psikoloji

Siyaset Bilimi

İşletme Bilimi

Pazarlama

Temel Fotoğrafçılık

Temel Reklamcılık

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Yönetim ve Organizasyon

Kitle İletişim Kuramları

Medya Okuryazarlığı

Kişilerarası İletişim

Kurum Kültürü



