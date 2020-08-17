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Halle Berry 54 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 09:44 | Son Güncelleme

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, geçtiğimiz 14 Ağustos'ta 54. doğum gününü kutladı. Berry, sokakta çekilen bir fotoğrafını, "Hayat daha da ve daha da güzelleşiyor" notuyla paylaştı.

Oyuncu Halle Berry, doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı bir paylaşımla kutladı.

"HAYAT DAHA DA GÜZELLEŞİYOR"

14 Ağustos'ta 54 yaşına basan Berry, kaykay üzerindeki bir pozunu "54... Hayat daha da ve daha da güzelleşiyor" notu ile yayınladı.

Oyuncunun bu paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

Halle Berry'e, Julianne Moore, Octavia Spencer ve Jennifer Aniston gibi ünlü isimler de doğum günü dileklerini sundu.

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Berry, daha sonra da sosyal medya hesabından doğum gününe özel sahilde yürüyüş yaparken çekildiği bir video paylaştı.


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