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Halle Berry, plajda hırladı

23.06.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

54 yaşındaki ödüllü oyuncu Halle Berry, plajda eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Coştukça coşan başarılı oyuncu plajda hırladı.

Halle Berry, plajda hırladı

Hollywood efsaneleri arasına adını yazdırmayı başaran Halle Berry, son aylarda aktif bir şekilde sosyal medya hesaplarını kullanıyor. 7 milyon Instagram takipçisi olan Halle Berry, müzisyen sevgilisi Van Hunt’la ve bikini pozlarını sık sık paylaşmayı ihmal etmiyor.

HALLE BERRY, KEDİ KADIN GÜNLERİNİ ÖZLEDİ

Görünümüne dikkat eden oyuncu, kusursuz fiziğiyle hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı. 54 yaşındaki Halle Berry, Catwoman'ı (Kedi Kadın) canlandırırken yaptığı gibi baştan çıkarıcı bir şekilde kameraya doğru bakarak hırlarken çekindiği fotoğrafını paylaştı.

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İki çocuk annesi Halle Berry, cesur gönderisine hayranlarının içlerindeki çocuğu kucaklamaya teşvik edecek bir not yazdı.

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