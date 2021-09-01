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Halsey doğum yaptığı için eleştirildiğini açıkladı

01.09.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayında ilk çocuğu Ender Ridley Aydın'a doğum yapan Halsey bir bebeğe sahip olduğu için eleştirildiğini açıkladı.

Halsey doğum yaptığı için eleştirildiğini açıkladı

Müzik sektörünün güçlü ve sevilen isimlerinden biri olan Halsey, Temmuz ayında ilk çocuğuna doğum yapmıştı. Türk senarist Alev Aydın ile birlikte olan Halsey, hamileliği sırasında aldığı eleştirileri dile getirdi.

Şarkıcı, kendisine "ergen bir anne gibi davranıldığını" söyledi. Halsey, Apple Music'teki New Music Daily'de Zane Lowe'la yaptığı yeni röportajda, herkesin gözü önünde ünlü hamile bir sanatçı olmanın zorluklarını ifade etti. Genç yaşta çocuk sahibi olduğu ve hamileliği sırasında çalıştığı için eleştirildiğini açıkladı.

Çiçeği burnunda anneye göre, eleştiriler onu utanmaya itse de hayranların onun seçimlerini sorgulama hakkını nereden bulduklarını da sorgulattı.

Şarkıcı "Bir sürü eski utanç duygusunu tetikledi ama o noktada bu kararı vermemle ilgili nasıl etkileri olabilir veya benimle ilgili bu tür bir fikre nasıl sahip olabilirler?' diye düşündüm" dedi.

Yakın zamanda yeni "If I Can't Have Love, I Want Power albümünü çıkaran Halsey, röportaj sırasında, özellikle daha önce düşük yaptığı ve hamileliğinde çalıştığı için eleştirilere maruz kalacağını bildiğini de kabul etti.


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Halsey
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