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  4. Halsey geceye damga vurdu! Göğüs uçlarının belli olmasını umursamadı

Halsey geceye damga vurdu! Göğüs uçlarının belli olmasını umursamadı

24.10.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alev Aydın ile birliktelik yaşayan ve zaman zaman Türkçe paylaşımlar yaparak Türk hayranlarını mest eden şarkıcı Halsey katıldığı gecede oldukça iddialıydı. Halsey tercih ettiği kıyafetinin altına sütyen giymedi. Meme uçları belli olan Halsey bu durumu da umursamadı.

Halsey geceye damga vurdu! Göğüs uçlarının belli olmasını umursamadı

Türk senarist Alev Aydın ile birliktelik yaşayan ve Türkçe öğrenmeye başlayan Amerikalı şarkıcı Halsey, geçtiğimiz ay İstanbul'a gelerek bir konser vermişti. Türkçe paylaşımlar yapan şarkıcının paylaşımları sosyal medyada gündem oluyor.

Şarkıcı Halsey son olarak Amerikan İntiharı Önleme Vakfı'nın gecesine katıldı.

Alev Aydın'la birliteliğinden Ender Ridley adını verdiği 1 yaşında bir oğlu olan Halsey deri tarzıyla dikkat çekti.

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Sütyensiz tercih ettiği bluzunu çengelli iğneyle eteğini tutturan Halsey gecede meme uçlarının belli olmasını da umursamadı.

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Halsey'in tarzı hayranlarını da ikiye böldü. Kimi şarkıcıyı beğenirken kimi ise rüküş olduğunu düşündü.

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