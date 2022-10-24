Halsey geceye damga vurdu! Göğüs uçlarının belli olmasını umursamadı

Türk senarist Alev Aydın ile birliktelik yaşayan ve Türkçe öğrenmeye başlayan Amerikalı şarkıcı Halsey, geçtiğimiz ay İstanbul'a gelerek bir konser vermişti. Türkçe paylaşımlar yapan şarkıcının paylaşımları sosyal medyada gündem oluyor.

Şarkıcı Halsey son olarak Amerikan İntiharı Önleme Vakfı'nın gecesine katıldı.

Alev Aydın'la birliteliğinden Ender Ridley adını verdiği 1 yaşında bir oğlu olan Halsey deri tarzıyla dikkat çekti.

Sütyensiz tercih ettiği bluzunu çengelli iğneyle eteğini tutturan Halsey gecede meme uçlarının belli olmasını da umursamadı.

Halsey'in tarzı hayranlarını da ikiye böldü. Kimi şarkıcıyı beğenirken kimi ise rüküş olduğunu düşündü.



