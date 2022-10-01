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  4. Halsey iç gösteren elbisesiyle Instagram'ı salladı! Arkası dönük pozuna beğeni yağdı

Halsey iç gösteren elbisesiyle Instagram'ı salladı! Arkası dönük pozuna beğeni yağdı

01.10.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk müzisyen Alev Aydın ile uzun yıllardır birliktelik yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Instagram'da 30 milyondan fazla takipçisi bulunan Halsey, bu defa kırmızı transparan kıyafetiyle dikkatleri üzerine topladı. İç çamaşırlarını sergilemekten geri durmayan yıldız, arkasını dönüp poz verdi.

Halsey iç gösteren elbisesiyle Instagram'ı salladı! Arkası dönük pozuna beğeni yağdı

28 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Türkiye'de verdiği konserlerle milyonlarca hayranına ulaşıyor. Yalnızca şarkılarıyla değil, cesur pozlarıyla da adından söz ettiren yıldız, Instagram hesabından transparan elbiseli pozlarını paylaştı. Halsey'in iddialı paylaşımına yüz binlerce beğeni yağdı.

Halsey iç gösteren elbisesiyle Instagram'ı salladı! Arkasını dönük pozuna beğeni yağdı

Halsey iç gösteren elbisesiyle Instagram'ı salladı! Arkasını dönük pozuna beğeni yağdı

Türk senarist Alev Aydın'la aşk yaşayan Halsey, geçtiğimiz yıl temmuz ayında anne olmuştu.

Halsey iç gösteren elbisesiyle Instagram'ı salladı! Arkası dönük pozuna beğeni yağdı

Oğluna Ender Rindley adını veren yıldız, aile hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Halsey iç gösteren elbisesiyle Instagram'ı salladı! Arkası dönük pozuna beğeni yağdı

Alev Aydın ve Halsey, 2018 yılında bir iş ortaklığı neticesinde tanışıp aşk yaşamaya başladılar.

Halsey iç gösteren elbisesiyle Instagram'ı salladı! Arkası dönük pozuna beğeni yağdı

Türklere olan sevgisini her fırsatta dile getiren dünyaca ünlü yıldız, Türkçe öğrenmeye başladığını dile getirmişti.

Halsey iç gösteren elbisesiyle Instagram'ı salladı! Arkası dönük pozuna beğeni yağdı

ABD'de dünyaya gelen Halsey, DNA testi sonucunda yüzde 11 Türk çıktığını sevenleriyle paylaşmıştı.

Halsey iç gösteren elbisesiyle Instagram'ı salladı! Arkası dönük pozuna beğeni yağdı

Türk sevgilisi Alev Aydın'la pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, sevgilisine verdiği yatak pozuyla da çok konuşulmuştu.

Halsey iç gösteren elbisesiyle Instagram'ı salladı! Arkası dönük pozuna beğeni yağdı

Halsey iç gösteren elbisesiyle Instagram'ı salladı! Arkası dönük pozuna beğeni yağdı


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Halsey Alev Aydın ünlü şarkıcı yaşında
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