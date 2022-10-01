Halsey iç gösteren elbisesiyle Instagram'ı salladı! Arkası dönük pozuna beğeni yağdı

28 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Türkiye'de verdiği konserlerle milyonlarca hayranına ulaşıyor. Yalnızca şarkılarıyla değil, cesur pozlarıyla da adından söz ettiren yıldız, Instagram hesabından transparan elbiseli pozlarını paylaştı. Halsey'in iddialı paylaşımına yüz binlerce beğeni yağdı.

Türk senarist Alev Aydın'la aşk yaşayan Halsey, geçtiğimiz yıl temmuz ayında anne olmuştu.

Oğluna Ender Rindley adını veren yıldız, aile hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Alev Aydın ve Halsey, 2018 yılında bir iş ortaklığı neticesinde tanışıp aşk yaşamaya başladılar.

Türklere olan sevgisini her fırsatta dile getiren dünyaca ünlü yıldız, Türkçe öğrenmeye başladığını dile getirmişti.

ABD'de dünyaya gelen Halsey, DNA testi sonucunda yüzde 11 Türk çıktığını sevenleriyle paylaşmıştı.

Türk sevgilisi Alev Aydın'la pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, sevgilisine verdiği yatak pozuyla da çok konuşulmuştu.



