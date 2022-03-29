MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Halsey'in transparanını gören Demet Akalın: Bunlar kocalara yatakta ne giyiyor?

Halsey'in transparanını gören Demet Akalın: Bunlar kocalara yatakta ne giyiyor?

29.03.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sevgilisi Alev Aydın ile Oscar partisine katılan Halsey'i tanga iç çamaşırı üzerine transparan giydi. Halsey'in tarzı ve makyajı Demet Akalın dışında herkesten tam puan aldı. Demet Akalın Halsey'i görünce öyle bir yorum yaptı ki sosyal medya yıkıldı.

Halsey'in transparanını gören Demet Akalın: Bunlar kocalara yatakta ne giyiyor?

Oscar bitti ama yankıları sürüyor. Geceye Alev Aydın ile katılan Halsey transparan elbisesiyle gündeme bomba gibi düştü. Türk sevgilisinin yanında iddialı pozlar veren Halsey sosyal medyanın da gündemindeydi. Halsey'nin iddialı tarzını gören Demet Akalın kendini tutamadı.

Demet Akalın Halsey'in pozunu görünce "Bunlar kocalara ne giyiyor acaba yatakta? Hayır her şey meydanda bir de" dedi.

üktm

Akalın daha sonra gelen yorumlara ise "Düşünülmüyor artık anacım. Erkeklerin bu kadar şeyleri gözükse. Neyse sustum bir de gözükenin fotoyu paylaşmamışsın" yanıtını vererek gündeme geldi.

Halsey Oscar'a Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı! İddialı tarzı olay olduHalsey Oscar'a Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı! İddialı tarzı olay oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gülse Birsel'den 'Avrupa Yakası' tepkisi! Gülse Birsel'den 'Avrupa Yakası' tepkisi!
Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokatTörende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat
Olay iddia! Ünlü futbolcunun karısı eşinin en yakınındaki kişiyle...Olay iddia! Ünlü futbolcunun karısı eşinin en yakınındaki kişiyle...
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Halsey
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da barış umudu!

İstanbul'da barış umudu!

MEB'den "Öğretmenimi paket ediyorum" açıklaması

MEB'den "Öğretmenimi paket ediyorum" açıklaması

Başkenti bilemedi! İmirzalıoğlu'dan tokat gibi yanıt

Başkenti bilemedi! İmirzalıoğlu'dan tokat gibi yanıt

Survivor birleşme partisine damga vurdular! İşte kazanan isim

Survivor birleşme partisine damga vurdular! İşte kazanan isim

Refüjdeki kadınlara araba çarptı: 3 ölü

Refüjdeki kadınlara araba çarptı: 3 ölü

Abramovich zehirlendi! Derileri soyulup, gözleri kızardı...

Abramovich zehirlendi! Derileri soyulup, gözleri kızardı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.