Halsey'in transparanını gören Demet Akalın: Bunlar kocalara yatakta ne giyiyor?

Oscar bitti ama yankıları sürüyor. Geceye Alev Aydın ile katılan Halsey transparan elbisesiyle gündeme bomba gibi düştü. Türk sevgilisinin yanında iddialı pozlar veren Halsey sosyal medyanın da gündemindeydi. Halsey'nin iddialı tarzını gören Demet Akalın kendini tutamadı.

Demet Akalın Halsey'in pozunu görünce "Bunlar kocalara ne giyiyor acaba yatakta? Hayır her şey meydanda bir de" dedi.

Akalın daha sonra gelen yorumlara ise "Düşünülmüyor artık anacım. Erkeklerin bu kadar şeyleri gözükse. Neyse sustum bir de gözükenin fotoyu paylaşmamışsın" yanıtını vererek gündeme geldi.



