Halsey kelliğin yeni trend olduğunu duyunca eski halini paylaştı

Türk sevgilisi senarist Alev Aydın ile iki yıldır birlikte olan ve oğlu Ender Ridley'i geçtiğimiz temmuz ayında kucağına alan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Türkçe paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Türkiye'ye konsere gelecek olan Halsey, şu sıralar sağlık sorunları yaşıyor.

Endometriozisle mücadelesiyle bağlantılı sağlık sorunlarına dair yeni ayrıntılardan bahseden Halsey, "gerçekten durmak zorunda kalabileceğini" söylemişti. Halsey, "Eğer beni ortalarda görmezseniz ya da görmüyorsanız lütfen bunu kişisel algılamayın. Zor şartlar altında elimden gelenin en iyisini yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlığıyla ilgili bu açıklaması gündemde olan Halsey son paylaşımıyla yine dikkat çekmeyi başardı. Halsey saçları kısacıkken çektiği bir pozunu paylaştı ve şunları yazdı:

"Az önce kelliğin 2022’de trend olduğuna dair bir yazı okudum. Şu an kellik cool olduğu için çok memnunum ama ben her saçımı kazıttığımda bana yaptıklarınızı unutmadım."

