Halsey Kuzguncuk’ta! Kahve içip fal baktırdı

Dünyaca ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün Instagram hesabının ‘Hikaye’ bölümüne Uykusuz dergisinin ünlü kahramanı Fırat desenli kupasıyla fotoğraf koymuş ve Türk hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Halsey dün ise İstanbul sokaklarını gezerek Kuzguncuk’un maskot köpeği Rocky’le fotoğraf çektirdi ve “Hayvanlarla buluşmak için buradayım” dedi.

Ünlü şarkıcı ardından Türk kahvesi içip fal baktırdı.

Macar asıllı Halsey geçtiğimiz aylarda yaptırdığı DNA testinde yüzde 11 Türk çıktığını açıklamıştı.

