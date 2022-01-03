Halsey oğlu Ender'i paylaştı! "Bit kafa"

Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden bir oğlu olan ünlü şarkıcı Halsey sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Halsey, Ender adını verdiği bebeğinin son halini Instagram hesabından paylaştı.

Halsey yeni yıl paylaşımı olarak yer verdiği oğlunun görüntülerinin altına, "Senle dolu bir yıl için sabırsızlanıyorum" notunu yazdı. Alev Aydan da sevgilisinin paylaşımının altına "Bit kafa" yorumunu düştü.

Halsey, beş aylık oğlunun görüntülerine sosyal medyada çok fazla yer vermediği için, son paylaşımı, hayranlarından büyük ilgi gördü.



