MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Halsey oğlu Ender'in dadısıyla mahkemelik oldu! Dadı sarhoşmuş

Halsey oğlu Ender'in dadısıyla mahkemelik oldu! Dadı sarhoşmuş

10.06.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden Ender Ridley adında bir oğlu olan Halsey dadıyla mahkemelik oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Halsey'in avukatı, dadının zaman zaman sarhoş olduğunu, bebekle ilgilenmediğini ve bebeğin can güvenliğinin olmadığını söyledi.

Halsey oğlu Ender'in dadısıyla mahkemelik oldu! Dadı sarhoşmuş

Türk senarist Alev Aydın ile uzun süredir birlikte olan ABD’li şarkıcı Halsey, oğlunun bakıcısını işten çıkardığı için bakıcıyla davalık olmuş ve şarkıcının dadıyı haksız yere işten çıkardığı iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili Halsey’in avukatı açıklama yaptı. 27 yaşındaki şarkıcının oğlunun bakıcısı, sağlık nedeniyle izinli olduğu sırada işten çıkarıldığını ve sözleşmesinin haksız yere fes edildiğini iddia ederek şarkıcıya dava açmıştı.

drdh

"SARHOŞTU VE BEBEK GÜVENDE DEĞİLDİ"

İddialar üzerine Halsey’in avukatı açıklama yaparak, "İddialar asılsızdır. Dadının işine Halsey'in bebeğiyle ilgilenirken bebeği gözetimsiz bırakması, ilgilenmemesi, çocuk onun sorumluluğundayken sarhoş olması ve güvende olmaması nedeniyle son verildi" dedi.

rdh

Öte yandan şarkıcının avukatı, bakıcının Halsey ile çalıştığı süre boyunca hiçbir şikayetin gündeme gelmediğini ve davanın devam ettiğini de belirtti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesinin izinde! Kıyafetleri olay olduAnnesinin izinde! Kıyafetleri olay oldu
Takipçilerine sordu! Paylaşımı olay oldu: Sizce kaça aldım Takipçilerine sordu! Paylaşımı olay oldu: Sizce kaça aldım
Sütyensiz pozuyla nefes kesti! "Güzelliğin vücut bulmuş hali"Sütyensiz pozuyla nefes kesti! "Güzelliğin vücut bulmuş hali"
Anahtar Kelimeler:
Halsey
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatları için tahmini olay oldu! ‘Yakın zamanda…’

Benzin fiyatları için tahmini olay oldu! ‘Yakın zamanda…’

Kerem Aktürkoğlu bavulunu toplamaya başladı!

Kerem Aktürkoğlu bavulunu toplamaya başladı!

TFF 1. Lig ekibi çıldırdı! Süper Lig'in 6 yıldızını kadrosuna katıyor

TFF 1. Lig ekibi çıldırdı! Süper Lig'in 6 yıldızını kadrosuna katıyor

30'a ramak kaldı benzin zammı hız kesmeden devam ediyor!

30'a ramak kaldı benzin zammı hız kesmeden devam ediyor!

Kredi kartı ve tüketici kredileri için yeni karar

Kredi kartı ve tüketici kredileri için yeni karar

Dün akşam duyuruldu! İşte 6 maddede ekonomide alınan yeni kararlar

Dün akşam duyuruldu! İşte 6 maddede ekonomide alınan yeni kararlar

İlginizi Çekebilir

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Dans ederken göğüsleri açıldı! Stattan böyle dışarı atıldı

Dans ederken göğüsleri açıldı! Stattan böyle dışarı atıldı

Tamamen çıplak yarışmacı sunucuya göz kırptı! “Yanlış kadını...”

Tamamen çıplak yarışmacı sunucuya göz kırptı! “Yanlış kadını...”

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.