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Halsey, Türkçe notuyla olay oldu! Türk takipçileri yorum yağdırdı

07.04.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden bir çocuğu olan ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Türkçe öğrenmeye çalışan Halsey son olarak Türkçe bir notla paylaşımda bulununca sosyal medyanın gündemine oturdu.

Halsey, Türkçe notuyla olay oldu! Türk takipçileri yorum yağdırdı

Geçtiğimiz gün ameliyat olan ve ödül töreninde rahatsızlanarak evine dönen Halsey Türk senarist Alev Aydın ile aşkıyla Türkiye'de dikkat çekiyor. Türk senarist Alev Aydın'ından Ender adında bir oğlu olan ve oğlunun pozlarını sık sık paylaşan dünyaca ünlü isim Türkçe öğrenmeye de çalışıyor.

Halsey son olarak Türkçe bir yorumla sevgilisi ve oğlunu paylaştı. "Sevgi paylaştıkça artar" diyen Halsey'in yorumuna Türk takipçiler beğeni ve yorum yağdırdı.

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Takipçiler Halsey'e "Türkçe yazmış yerim seni" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Halsey
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