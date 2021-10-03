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Halsey Türkçeyi ilerletti: Nazar değmesin!

03.10.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden bir oğlu olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, oğlunun fotoğraflarına Türkçe mesaj yazdı.

Halsey Türkçeyi ilerletti: Nazar değmesin!

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan şarkıcı Halsey ile senarist Alev Aydın, ilk bebeklerini 14 Temmuz'da kucaklarına almıştı. Çift, oğullarına 'Ender Ridley' adını vermişti.

Baba olmanın sevincini yaşayan Aydın, oğlu ile fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. 29 Eylül'de 27 yaşına basan ünlü şarkıcı, eşi ve Ender Ridley'in bu pozuna kayıtsız kalmadı.

Halsey, Aydın'ın gönderisine, "Nazar değmesin..." yorumunu yaptı ve kalp emojileri eklemeyi ihmal etmedi. Bir süre önce Türkçe öğrenmeye başladığını açıklayan şarkıcının bu yanıtına Türk takipçilerinden de çok sayıda yorum geldi.

Ekran Alıntısı

"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"

Amerikalı şarkıcı, bebeğinin yüzünü ilk kez doğum gününde göstermişti. Halsey, Ender Ridley'in sevgilisinin kucağında çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı.

Paylaşımlarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören ünlü Halsey, gönderisine, "En güzel doğum günü hediyesi..." notunu düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Halsey
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