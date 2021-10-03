Halsey Türkçeyi ilerletti: Nazar değmesin!

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan şarkıcı Halsey ile senarist Alev Aydın, ilk bebeklerini 14 Temmuz'da kucaklarına almıştı. Çift, oğullarına 'Ender Ridley' adını vermişti.

Baba olmanın sevincini yaşayan Aydın, oğlu ile fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. 29 Eylül'de 27 yaşına basan ünlü şarkıcı, eşi ve Ender Ridley'in bu pozuna kayıtsız kalmadı.

Halsey, Aydın'ın gönderisine, "Nazar değmesin..." yorumunu yaptı ve kalp emojileri eklemeyi ihmal etmedi. Bir süre önce Türkçe öğrenmeye başladığını açıklayan şarkıcının bu yanıtına Türk takipçilerinden de çok sayıda yorum geldi.

"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"

Amerikalı şarkıcı, bebeğinin yüzünü ilk kez doğum gününde göstermişti. Halsey, Ender Ridley'in sevgilisinin kucağında çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı.

Paylaşımlarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören ünlü Halsey, gönderisine, "En güzel doğum günü hediyesi..." notunu düşmüştü.

