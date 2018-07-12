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Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi Bodrum'da görüntülendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2018 14:46 | Son Güncelleme

2012 yılında anlaşmalı olarak boşanan Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi, geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya gelmişti. Kızları Nazlı'yı yanlarına alan ikili, birlikte Bodrum'a geldi.

Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi Bodrum'da görüntülendi

2006 yılında evlenen ve 2012 yılında anlaşmalı olarak boşanan Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi, geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya gelmişti.

Boşandıktan sonra Zerrin Tekindor ile bir süre aşk yaşayan ve sonrasında yaşadıkları bir kriz yüzünden ayrılan Bilginer, eski eşine dönmüştü. Kızları Nazlı'yı yanlarına alan ikili, birlikte Bodrum'a geldi.

Ailece yemeğe çıkan eski eşler, Yalıkavak'ta bir mekanda rakı-balık keyfi yaptı. Mekan çıkışında ayakta durmakta zorluk çeken Haluk Bilginer, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Usta oyuncu, "Şu ışıkları kapatın, gözlerimi kör ediyorsunuz" diyerek bağırdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, yakın zamanda evlenecekleri iddialarına yanıt vermedi.

Direksiyonun başına geçen Aşkın Nur Yengi, soluğu Güvercinlik'te evinde aldı. (Habertürk)

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Anahtar Kelimeler:
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